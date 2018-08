Fugarul Elan Schwartzenberg nu scapa de mandatul european de arestare - decizie definitiva

Legaturile cu Radu Mazare

Pe numele lui Elan Schwartzenberg ramane in continuare emis un mandat european de arestare si cererea autoritatilor din Romania de dare in urmarire internationala. Magistratii Tribunalului Bucuresti hotarasera, in urma cu doua saptamani, sa revoce mandatul de arestare preventiva dispus pe numele lui Schwartzenberg, insa procurorii DNA au contestat decizia.Afaceristul este dat in urmarire nationala, in anul 2016, poza acestuia aparand pe site-ul Politiei la persoane urmarite.Acest dosar este disjuns din cel al fostului primar al Constantei, Radu Mazare. De altfel, revocarea mandatului lui Elan Schwartzenberg tine de solutionarea dosarului fostului edil. Inalta Curte a decis, in prima faza a procesului, achitarea lui Radu Mazare, acuzat ca ar fi luat mita 175.000 de euro de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern. DNA a declarat apel in cazul de la Inalta Curte.Toti cei trei inculpati din acest dosar sunt fugiti, in acest moment, din tara. Mazare este in Madagascar, Schwartzenberg a fost vazut in Israel, iar Morgenstern este arestat in Argentina, dupa ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar instantele din Romania au emis un mandat international de arestare.