Elan Schwartzenberg scapa de mandatul de arestare si nu mai e urmarit international

Mandatul era emis din 2016

Caz disjuns din dosarul Mazare

Decizia nu este insa definitiva."Admite cererea de revocare si revoca masura arestarii preventive dispuse fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg. Dispune retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare emise pe numele inculpatului la momentul ramanerii definitive a prezentei hotarari. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare", este minuta Tribunalului Bucuresti.Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au emis, in iunie 2016, un mandat european de arestare preventiva pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, el fiind dat si in urmarire internationala dupa o solicitare a Politiei Romane. Omul de afaceri este acuzat de complicitate la luare si la dare de mita dupa ce ar fi actionat ca intermediar intre omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, cel pentru care a fost emisa autorizatia de construire a locuintelor sociale, si Radu Mazare, fostul primar al Constantei.Ajutorul acordat de Elan Schwartzenberg ar fi constat, pe de o parte, in faptul ca a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a unei societati offshore (societate al carei beneficiar real era) si, pe de alta parte, ar fi facilitat relatia dintre Mazare si Morgenstern, fiind prieten cu amandoi.Potrivit DNA, societatea offshore respectiva era inmatriculata in Insulele Virgine Britanice si avea deschise conturi in Liechtenstein.Toate operatiunile de transfer bancar erau ordonate de Elan Schwartzenberg, in calitate de beneficiar real si puse in executare de o alta persoana, mai sustin procurorii.Dosarul este disjuns din cauza in care fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, senatorul Alexandru Mazare si de omul de afaceri Avraham Morgenstern, pe 1 aprilie, in legatura cu construirea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta.I.S.