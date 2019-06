Elan Schwartzenberg scapa de mandatul international de arestare. Acuzatiile s-ar fi prescris

Acuzatiile DNA

Concret, procurorul a retras astazi contestatia depusa initial de DNA impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, prin care era revocat mandatul de arestare emis in lipsa in cazul lui Elan Schwartzenberg.Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa anunte marti ce decizie o sa ia in acest caz.Surse judiciare au explicat pentruca aceasta decizie, de retragere a contestatiei, a fost luata dupa ce la inceputul lunii iunie 2019 in acest caz a intervenit termenul de prescriptie speciala.Concret, Tribunalul Bucuresti a revocat mandatul de arestare pe 23 aprilie 2019, iar decizia a fost motivata pe 5 iunie. Pe 6 iunie a intervenit prescripia speciala, declara sursele judiciare."Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti, in faza de Camera Preliminara, din decembrie 2017. A stat mai bine de un an in aceasta procedura. Cazul este terminat," declara sursele citate.In ianuarie 2018, Elan Schwartzenberg a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la dare de mita, fiind acuzat ca l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Avraham Morgenstern sa-i dea mita lui Radu Mazare 175.000 de euro pentru a castiga contractul de construire a Campusului social "Henri Coanda" din Constanta.Dosarul a fost disjuns din cel in care Radu Mazare si fratele sau, fostul senator Alexandru Mazar, sunt judecati pentru luare de mita.In rechizitoriul intocmit, procurorii vorbesc despre faptul ca Schwartzenberg, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe omul de afaceri Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures S.R.L., sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Mazare Radu Stefan, primarul Constantei de la acea vreme.In schimbul banilor, Mazare ar fi trebuit sa faca demersuri astfel incat societatea Shapir Structures S.R.L sa castige, in conditii avantajoase, o licitatie avand ca obiect contractul de construire a Campusului social "Henri Coanda" in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro) din Constanta.Potrivit procurorilor, ajutorul acordat de Elan Schwartzenberg a constat, pe de o parte, in faptul ca a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a societatii offshore Melici Management Inc (societate al carei beneficiar real era) si, pe de alta parte, a facilitat relatia dintre Mazare si Morgenstern Avraham, fiind prieten cu amandoi.