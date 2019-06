Judecatorii constata legalitatea rechizitoriului in cazul lui Schwartzenberg si decid inceperea procesului, chiar daca faptele sunt prescrise

O parte din probe, excluse

Acuzatiile DNA

Excluderea probelor, in baza deciziei CCR

Procesul este insa fara emotii pentru Elan Schwartzenberg. Motivul: la inceputul lunii iunie 2019, in acest caz a intervenit termenul de prescriptie speciala.De altfel, chiar procurorul DNA si-a retras contestatia in momentul in care s-a pus in discutie revocarea mandatului de arestare emis in lipsa pe numele milionarului.nr. 220/P/2016 emis de DNA - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie, privind pe inculpatul Schwartzenberg Emilian,," este o parte din minuta Tribunalului Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Pe 23 aprilie 2019, Tribunalul a exclus mai multe probe din acest dosar. Este vorba de interceptari realizate de procurori cu ajutorul ofiterilor SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala.Atunci, Tribunalul Bucuresti a constatat nulitatea absoluta a mai multor incheieri date de judecatori din cadrul Inaltei Curti prin care s-a dispus monitorizarea lui Elan Schwartzenberg si a exclus din dosar procesele-verbale ale convorbirilor si comunicarilor telefonice interceptate. Este vorba de interceptari din anii 2011-2012.De asemenea, instanta a exclus un raport de constatare tehnico-stiintifica realizat de o unitate SRI.In ianuarie 2018, Elan Schwartzenberg a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la dare de mita, fiind acuzat ca l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Avraham Morgenstern sa-i dea mita lui Radu Mazare 175.000 de euro pentru a castiga contractul de construire a Campusului social "Henri Coanda" din Constanta.Dosarul a fost disjuns din cel in care Radu Mazare si fratele sau, fostul senator Alexandru Mazar, sunt judecati pentru luare de mita.De altfel, probele excluse in dosarul lui Elan Schwartzenberg au fost excluse si in dosarul lui Radu Mazare de catre judecatorii Inaltei Curti.Excluderea a fost facuta in baza unei decizii a CCR."Prin Decizia nr. 802/5 decembrie 2017 a Curtii Constitutionale s-a statuat ca o verificare a loialitatii/legalitatii administrarii probelor, din aceasta perspectiva este admisa si in cursul judecatii.Altfel spus, probele mentinute ca legale de judecatorul de camera preliminara pot face obiectul unor noi verificari de legalitate in cursul judecatii.Ca atare,", motiva ICCJ.