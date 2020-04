Elisabeta Lipa: Am de gand sa duc loturile inapoi la Snagov, sportivii au ajuns la saturatie

Ziare.

"Eu am de gand de pe 16-17 mai, de cand se relaxeaza lucrurile si lumea va incepe sa circule mai mult decat acum, cu masurile de rigoare, sa dam drumul la treaba, pentru ca deja este prea mult. Sa aducem loturile inapoi la Snagov. Nu s-a pus praful la Snagov, nu nimic, oamenii fac curatenie, dezinfecteaza, totul e brici in asteptarea noastra", a declarat Lipa pentru AGERPRES.Ea a afirmat ca unii dintre sportivi au clacat psihic fiind influentati de stirile conform carora criza provocata de pandemia de coronavirus va dura mai multi ani."Iti dai seama cum sunt sportivii ... Unii cedeaza, spun ca muncesc degeaba, ca aud toate tampeniile la televizor, ca aceasta 'corona' va dura ani de zile. E o nebunie, sportivii au ajuns la saturatie. Nu se stie cat s-a pierdut? Pai ei au avut doua saptamani liber la intoarcerea din pregatire ca sa nu piarda prea mult. Dar sa stai doua luni? Ce poti sa faci acasa? Pe noi ne-a anuntat federatia internationala ca toate europenele, juniori, tineret, s-au amanat pentru luna septembrie si seniorii in prima luna din octombrie", a mai spus Lipa.Niciunul dintre loturile nationale si olimpice ale Romaniei nu au mai efectuat pregatiri centralizate de la jumatatea lunii martie, cand Ministerul Tineretului si Sportului a trimis o adresa catre toate centrele sportive nationale prin care cerea sportivilor sa evacueze bazele in contextul pandemiei de coronavirus.