A doua nunta regala din UK in 2018: Se marita si o nepoata a reginei Elisabeta

The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Eugenie to Mr. Jack Brooksbank. pic.twitter.com/ct45JvDfbq - The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018

Buckingham Palace a anuntat logodna celor doi luni dimineata, adaugand ca s-au logodit la inceputul acestei luni, in Nicaragua.Eugenie, in varsta de 27 de ani, este cea mai mica fiica a printului Andrew, al doilea fiu nascut al reginei.Ea este a opta in ordinea de succesiune la tronul britanic, desi va cobori o pozitie odata ce al treilea copil al ducesei Kate si printului Williams se va naste.Brooksbank, logodnicul printesei, care are 31 de ani, este descris de publicatiile britanice drept "regele cluburilor din Londra". El este managerul unui club de noapte numit Mahiki. De asemenea, face parte din campania publicitara a bauturii Casamigos Tequila, brand-ul lui George Clooney.Cei doi sunt impreuna de mai bine de 7 ani, relatia lor incepand pe vremea cand Eugenie era studenta la Universitatea din Newcastle, in 2010.Cei doi isi vor uni destinele in toamna acestui an, la Capela St. George de la Windsor Castle, aceeasi locatie unde se vor casatori printul Harry si actrita Meghan Markle.Alte detalii privind nunta celor doi vor fi facute publice in saptamanile care urmeaza.