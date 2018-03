Iata ce nu lipseste niciodata din bagajul printului Charles

Ziare.

Cand trebuie sa calatoreasca, el isi impacheteaza mereu urmatoarele obiecte: patul sau cu saltea ortopedica si lenjeria aferenta, o sticla cu whisky Laphroaig, apa imbuteliata, role de hartie igienica Kleenex Premium Comfort, dar si doua tablouri cu peisaje din Scotia.Potrivit cartii, echipa sa de staff e formata din 124 de membri, inclusiv doi valeti, un bucatar, o secretara, un dactilograf si mai multe garzi de corp, relateaza Sky News Biografia, intitulata "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles/ Printul rebel: Puterea, pasiunea si sfidarea printului Charles", semnata de jurnalistul de investigatie Tom Bower, a fost publicata in parti de Daily Mail si sustine ca printul, in varsta de 69 de ani, isi schimba tinuta de cinci ori pe zi.