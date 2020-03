Ministerul Sanatatii din UK reactioneaza dupa ce a fost acuzat ca l-a favorizat pe printul Charles

Ziare.

Conform Daily Mail , numerosi politicieni, oameni simpli si celebritati din Marea Britanie au acuzat faptul ca printul Charles a fost testat, in conditiile in care numerosi medici asteapta in zadar acelasi lucru.Acest lucru s-a intamplat deoarece Ministerul Sanatatii din Regatul Unit (NHS) anuntase anterior ca doar persoanele care necesita internare vor fi testate.Justificarea a a venit joi de la NHS dupa ce, la fel ca in Romania, multe cadre medicale au acuzat simptome, dar nu au fost testate.In aceste conditii, testarea printului Charles, fara a necesita internarea, a starnit nemultumiri in Marea Britanie.In replica, Ministerul Sanatatii din Marea Britanie sustine ca printul Charles nu a avut parte de un tratament preferential."Printul Charles nu a intrat in fata. Din cate am inteles a avut simptome, iar starea sa a indeplinit criteriile", a declarat ministrul Sanatatii din Regatul Unit, Edward Argar, citat de The Guardian Un purtator de cuvant al printului Charles a precizat ca acesta s-a autoizolat de cateva zile, la resedinta din Scotia.Acesta a mai spus ca este imposibil de depistat de unde a luat printul Charles virusul, pentru ca in ultima perioada a avut de onorat o multime de angajamente.Printul Charles este primul in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii.C.S.