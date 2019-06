Printul Charles a facut o vizita surpriza, duminica, in judetul Mures

Ziare.

Informatia a fost dezvaluita pe Facebook de un internaut, care a postat fotografii cu printul Charles in localitatea Filitelnic.Fotografiile au fost postate in jurul orei 15:00 de Laszlo Szafarli.Zambitor, mostenitorul coroanei Marii Britanii i-a facut cu mana fotografului.Printul Charles a venit de mai multe ori in ultimii ani in tara noastra, atat in vizite oficiale, cat si in vizite private, el declarand ca "prietenii lui romani" fac acest loc special.C.B.