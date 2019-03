Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare dezvaluie o retea ruseasca cu legaturi cu printul Charles

Troika Dialog

Acum, schema este investigata de procurori, dezvaluie o ancheta a publicatiei britanice The Guardian Banii care erau transferati prin retea includeau sume ce pot fi conectate cu unele dintre cele mai notorii fraude comise in timpul presedintiei lui Vladimir Putin, potrivit sursei citate.Per total, se estimeaza caDetaliile au fost scoase la iveala in urma unor documente despre tranzactii bancare de 1,3 milioane de dolari, obtinute de celebra platforma Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) si site-ul lituanian 15min.lt.Datele puse la dispozitia partenerilor media, intre care si The Guardian, reprezinta una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare produse vreodata, precizeaza publicatia. Nu exista informatii potrivit carora beneficiarii finali ai fondurilor cunosteau sursa originala a banilor, acestia fiind primiti prin rute ascunse.Cu toate acestea, documentele arata ca banii din surse infractionale, dar si cei obtinuti legal s-ar fi putut amesteca, iar astfel devine imposibila determinarea sursei initiale, inainte de a trece prin companiile de monitorizare in sistemul bancar global.Banii cash au fost apoi folositi legal pentru a plati avioane si iahturi private, proprietati de lux, diverse vacante, bilete la meciuri de fotbal, dar si taxe scolare la unitati de invatamant private.Scurgerea de informatii se axeaza pe, o mare banca ruseasca de investitii, care acum a fuzionat cu cea mai mare banca din tara. Mai multe mailuri dezvaluie cum anumiti manageri de la Troika au reusit sa mentina circulatia banilor prin acest canal mai bine de 8 ani, incepand din 2004.Seful cel mare de la Troika in acea perioada era Ruben Vardanyan, un specialist in finante din Armenia cu legaturi stranse cu Putin. El a fost gazda pentru diverse celebritati internationale, dar si membri ai familiei regale britanice.In urma cu doi ani, Ruben Vardanyan a fost inclus pe lista celor mai bogati rusi intocmita de Forbes, unde a ocupat pozitia 99.Totusi, nu se sugereaza ca Vardanyan a facut ceva ilegal, desi s-ar putea ca el sa fi fost inconstient beneficiar al fluxului de bani. El a insistat ca nu stia ca firmele Troika au primit fonduri legate de orice tip de frauda.Cu toate acestea, datele, care sunt examinate de procurorii din Lituania, ridica semne de intrebare privind analiza sensibila a platilor organizate de banca.Documentele evidentiaza cum au fost transferati banii prin aceasta retea, astfel incat sursa initiala sa ramana un mister. De asemenea, dezvaluie mai multe tranzactii "interesante", inclusiv cum mai multi membri de staff de la Troika au ajutat la organizarea unui transfer de 70 milioane de dolari catre unul dintre cei mai buni prieteni ai liderului rus, Sergei Roldugin.Violoncelist si nasul celui mai mare copil al lui Putin, Roldugin a fost demascat de investigatia Panama Papers ca potential beneficiar al banilor, pe care ii primise in numele presedintelui rus. Sumele descoperite de aceasta scurgere sunt mai mari decat cele descoperite anterior.Referitor la acest transfer, Vardanyan recunoaste ca a auzit de Roldugin, dar sustine ca nu a facut afaceri cu el personal si nici nu stie de ce a primit bani de la companiile Troika Dialog.In anii 2009, 2010 si 2011, trei transferuri de la Vardanyan, in valoare totala de 200.000 de dolari, au fost indreptate catre Prince's Charities Foundation, instrument de strangere de fonduri aflat la dispozitia printului Charles.Banii proveneau de la o firma fantoma din Insulele Virgine Britanice numita Quantus Division Ltd.Donatiile au fost caritabile, a declarat Vardanyan, si menite sa "pastreze patrimoniul arhitectural in Anglia".Banii au mers spre salvarea Casei Dumfries, o casa impresionanta din Ayrshire, cu o colectie nepretuita de mobilier Chippendale. In 2007, conacul si colectia sa au fost scoase la licitatie pentru cumparatori privati. Printul Charles a venit atunci in ajutor si a reusit sa stranga rapid 45 de milioane de euro, pentru a salva proprietatea.Totusi, dupa aceasta investitie, fundatia lui a ramas indatorata, iar in eforturile de a acoperi gaura, printul Charles a inceput o strangere de fonduri. In acest sens, Vardanyan a strans 1,5 milioane de lire sterline de la un grup de oameni de afaceri rusi, iar printul l-a rasplatit cu un dineu pretentios in 2014.Documentele mai arata ca fonduri ce proveneau de la Quantus au acoperit, de asemenea, costurile de 2 milioane de euro ale zborului cu care starul rock Prince a ajuns la Moscova, in vederea unei gale a corporatiei Troika, in 2007.Alti 20.000 de euro au fost cheltuiti pentru participarea lui Vardanyan la conferinta de la Davos. In plus, Quantus a trimis aproape 500.000 de dolari companiei American Express pentru a acoperi cheltuielile de pe cardul de credit al lui Vardanyan.Sotia sa a primit 935.000 de euro in diferite plati, efectuate pe o perioada de trei ani, intr-un cont in Spania, iar soacra sa, Emilia Zonabend, alti 900.000 de euro.Vardanyan a descris reteaua ca un "brat independent" al bancii sale principale de investitii, ajutand clientii privati bogati sa-si gestioneze banii. Se intelege ca nu a fost niciodata implicat in operatiunile sau conducerea sa, nu a supravegheat personal tranzactiile sau conturile clientilor si nu s-a implicat zilnic in activitatile din banca. Cu toate acestea, el nu a negat ca a beneficiat de fondurile detinute acolo.Datele sugereaza ca multe dintre companiile gestionate de Troika, inclusiv Quantus, nu au fost create pentru anumiti clienti, dar au continut "fonduri comune". Banii au intrat din mai multe surse legitime si au fost apoi folositi pentru a finanta cheltuielile mai multor indivizi.A.D.