Nunta printului Harry cu Meghan Markle, mana cererasca pentru economia Marii Britanii

Printul Harry, al cincilea in ordinea de succesiune la tronul britanic, se va casatori cu Meghan Markle pe 19 mai la Castelul Windsor, resedinta oficiala a regilor si reginelor din Marea Britanie de aproape 1.000 de ani.Potrivit Biroului National de Statistica, nunta printului William cu ducesa de Cambridge, ce a avut loc in aprilie 2011, a determinat o crestere cu 350.000 a numarului de turisti in Marea Britanie in comparatie cu aceeasi luna din anul precedent. Reprezentantii cabinetului de consultanta in afaceri Brand Finance prognozeaza o crestere similara pentru luna mai din 2018, arata Reuters.In total, specialistii estimeaza ca nunta printului Harry va genera incasari de aproximativ 500 de milioane de lire sterline (680 milioane de dolari)."Credem ca aproximativ 200 de milioane de lire sterline vor proveni din turism, calatorii si hoteluri", a declarat David Haigh, directorul executiv al companiei Brand Finance.Aproximativ 150 de milioane de lire sterline vor fi cheltuite de participantii la petrecerile de strada si ceremoniile organizate pentru a marca nunta princiara, iar alte 50 de milioane de lire sterline de persoanele care vor cumpara tricouri, palarii si alte obiecte.De asemenea, nunta princiara va genera venituri de aproximativ 100 de milioane de lire sterline provenind din publicitatea gratuita de care va beneficia Marea Britanie pe plan mondial.Comerciantii din Windsor au inceput deja sa se pregateasca pentru a profita cat mai mult de interesul urias manifestat pe plan global fata de fericitul cuplu. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, este unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale britanice, iar Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, este cunoscuta in lume gratie rolului pe care l-a interpretat in serialul de televiziune "Suits"."Va fi un stimulent urias pentru economie, va fi minunat sa vezi atat de multi oameni veniti aici pentru a asista la nunta si va fi minunat sa organizezi petreceri cu ocazia nuntii in sine", a spus Andrew Lee, managerul hotelului Harte and Garter, aflat in fata Castelului Windsor.Managerii din industria turismului din Marea Britanie sunt de parere ca 2018 va fi un an foarte bun pentru aceasta industrie, ajutata de deprecierea lirei sterline in urma Brexitului, care a atras vizitatori in Marea Britanie si i-a descurajat pe britanici sa isi petreaca vacantele in strainatate.VisitBritain, agentia nationala de turism din Marea Britanie, estimeaza ca aproximativ 41,7 milioane de cetateni straini vor vizita aceasta tara in 2018, aducand economiei locale venituri de 26,9 miliarde de lire sterline.