Prima iesire in public a Reginei Elisabeta dupa ce Meghan Markle si printul Harry au renuntat la indatoririle regale (Video)

Queen Elizabeth arrives at St Mary the Virgin Hillington #QueenElizabeth follow us for more videos. pic.twitter.com/i0yqBuTvVb - Shauntv Global (@shauntvGlobal) 19 ianuarie 2020

Ziare.

com

Aceasta este prima aparitie publica a reginei dupa anuntul soc din 8 ianuarie facut de nepotul ei Harry si sotia acestuia, Meghan, ca doresc sa devina independenti si sa petreaca mai mult timp in America de Nord cu fiul lor, Archie.Sambata, intr-o declaratie neobisnuita care a incheiat zece zile de criza, regina a declarat ca ducele si ducesa de Sussex nu isi vor mai folosi titlurile monarhice, deoarece nu mai sunt membri activi ai familiei regale, si nu vor mai primi fonduri publice, alaturi de alte masuri.Presa britanica a salutat aranjamentul pe care l-a calificat ''incontestabil radical'', dupa cum a scris Daily Telegraph. Pe prima pagina, Sunday Mirror si-a exprimat satisfactia ca ''regina a ordonat un Megxit dur'', referire la Brexitul prevazut pentru 31 ianuarie.Relatia furtunoasa a cuplului princiar cu ziarele britanice a cantarit in decizia de a se retrage din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice. Acuzata de rasism fata de actrita americana metisa, presa de scandal din regat a atacat-o in mod regulat pe Meghan, pe care a poreclit-o "ducesa capricioasa".In opinia expertului in protocol al familiei regale Alastair Bruce, interogat de The Sun, renuntarea la titlul de Alteta Regala echivaleaza cu "o abdicare". El noteaza ca Harry este retrogradat la acelasi rang ca alti treizeci de duci britanici.Desi cuplul isi pastreaza titlul de duce si ducesa de Sussex, renunta, pe de alta parte, la alocatia regala si va trebui sa ramburseze anumite cheltuieli publice de care a beneficiat, in special cele 2 milioane de lire sterline (2,3 milioane de euro) folosite pentru renovarea Frogmore Cottage din Windsor, resedinta lor in Regatul Unit."Este absolut fara precedent", a spus in The Sun fostul secretar de presa regal Sun Dickie Arbiter, mentionand ca "niciun membru al familiei regale nu a rambursat vreodata bani", chiar si cei care, inaintea lui Harry, fusesera privati de statutul lor de Alteta regala.Inainte de tanarul print, al saselea in ordinea succesiunii la tronul britanic, mama sa Lady Diana pierduse intr-adevar acest statut dupa divortul de printul Charles in 1996. La fel ca Sarah Ferguson, cand s-a despartit de printul Andrew, fratele lui Charles.Dar acestea erau "titluri onorifice", obtinute prin casatorie. In schimb, este pentru prima data cand unui membru al familiei Windsor, prin nastere, i s-a refuzat acest statut.Multi comentatori fac o paralela cu abdicarea regelui Eduard al VIII-lea in 1936, care, casatorindu-se cu o americanca divortata, a renuntat la tron. Dar acesta nu si-a pierdut titlul, ci doar a fost retrogradat de la rangul de "Majestatea Sa Regele" la cel de "Majestatea Sa Regala Ducele de Windsor".Decizia reginei Elisabeta a II-a, in varsta de 93 de ani, marcheaza astfel un punct de cotitura in istoria uneia dintre cele mai vechi institutii britanice, deschizand o era de functionare noua, inasprita in jurul membrilor sai rebeli.Din punct de vedere emotional, "Harry, Meghan si Archie vor ramane membri foarte dragi ai familiei mele", a subliniat insa Elizabeta a II-a. Mesajul "cald" al reginei arata "afectiunea bunicii pentru nepotul ei", a spus Alastair Bruce, dar "in acelasi timp a tratat cu o autoritate tipica monarhiei aceasta problema care trebuia rezolvata''.