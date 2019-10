Printul Harry a dat in judecata cateva tabloide - Ce acuzatii grave le aduce

Ziare.

Un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham a confirmat faptul ca cererile "cu privire la interceptarea ilegala a mesajelor vocale" au fost depuse la tribunal, potrivit CNN.Cazul vine la doar cateva zile dupa ce printul Harry a lansat un atac dur impotriva tabloidelor britanice, in contextul in care sotia sa, Meghan Markle, ducesa de Sussex, a facut plangere in instanta fata de Mail on Sunday, sustinand ca ziarul a publicat, fara drept, o scrisoare pe care i-a trimis-o tatalui ei.Un purtator de cuvant al companiei care detine The Sun, News Group Newspapers (NGN), detinuta de Rupert Murdoch , a confirmat pentru CNN o astfel de plangere din partea ducelui de Sussex, fara sa comenteze situatia.Un reprezentat al Reach plc, din care The Mirror face parte, a spus ca stie de demersurile ducilor, dar ca nu a primit inca nicio notificare.The Guardian, care citeaza surse de la Palatul Buckingham, scrie ca, intr-adevar, au fost depuse plangeri la Inalta Curte cu privire la "interceptarea ilegala a mesageriei vocale".Nu exista informatii cu privire la pretentiile ducilor de Sussex.Saptamana aceasta, printul Harry a anuntat ca va adopta o pozitie ferma fata de tratamentul "nemilos" pe care sotia sa Meghan Markle l-a primit din partea tabloidului britanic Mail on Sunday si il va da in judecata."Din nefericire, sotia mea a devenit una dintre recentele victime ale unui tabloid britanic care duce campanii impotriva unor persoane fara a se gandi la consecinte - o campanie nemiloasa care a escaladat in ultimul an, in timpul sarcinii sale si in timpul cresterii fiului nostru", a spus Harry intr-un comunicat.Ostilitatile dintre Harry si presa de tip tabloid au degenerat de la inceputul relatiei sale cu Meghan Markle."Mi-am pierdut mama si acum o privesc pe sotia mea cum cade victima acelorasi forte puternice", a spus ducele de Sussex.