Regina Elisabeta a II-a le cere lui Harry si Meghan sa revina in Marea Britanie pentru un eveniment regal

Meghan, in varsta de 38 de ani, si Harry (35 de ani) ar urma sa fie prezenti la evenimentul de la Westminster Abbey impreuna cu fiul lor Archie, care are acum noua luni.Dupa participarea la eveniment, cuplul va reveni in Canada, unde s-a stabilit dupa ce a decis sa nu mai fie parte activa a familiei regale. Meghan, Harry si Archie au o viata linistita pe insula Vancouver, unde locuiesc intr-o resedinta in valoare de 14 milioane de dolari. "Le place viata linistita. Fac plimbari lungi, fac yoga si Meghan gateste", a afirmat o sursa citata de People.Saptamana trecuta, Harry si Meghan au mers la Miami pentru un eveniment JP Morgan, prima lor aparitie publica de cand au renuntat la privilegiile regale.Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au anuntat in urma cu o luna ca vor sa devina independenti. Cei doi au renuntat la alocatia regala si trebuie sa returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, in special 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de dolari), bani cu care a fost renovata resedinta lor din Regatul Unit.