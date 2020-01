Retragerea printului Harry: Nimeni n-a stiut nimic, regina e dezamagita

Ziare.

Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca Meghan Markle, au anuntat miercuri seara ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada.Totusi, ei vor continua sa isi indeplineasca indatoririle fata de regina, Comunitatea Natiunilor si patronaje.Aparent, niciun membru al Casei Regale britanice nu a fost consultat ori anuntat anterior cu privire la aceasta decizie, scrie BBC.Palatul Buckingham a confirmat ca au loc discutii cu cei doi. "Discutiile cu ducele si ducesa de Sussex se afla intr-un stadiu incipient. Intelegem dorinta lor de a avea o abordare diferita, dar acestea sunt probleme complicate care vor lua timp", este mesajul preluat de presa britanica.Ducii de Sussex au transmis decizia lor, miercuri, pe Instagram. Cei doi au spus ca distantarea de familia regala este si din cauza presiunii mass-media. Cuplul a mai precizat ca va fi "independent financiar".