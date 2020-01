Seful Netflix spune ca e interesat sa colaboreze cu Meghan Markle si cu printul Harry: Cine n-ar fi?!

Ziare.

"Da, desigur ca sunt interesat. Cine nu ar fi?!", a raspuns Ted Sarandos, seful Netflix, cand a fost intrebat daca ar vrea sa colaboreze cu cei doi. The Guardian semnaleaza, insa, ca acesta nu a oferit niciun detaliu legat de modul in care s-ar putea realiza acest parteneriat.Reamintim ca, pe 11 ianuarie, publicatia Times of London a scris ca ducesa ar fi semnat un contract cu compania Disney, pentru a asigura rolul de narator al unui proiect, incasarile astfel obtinute urmand sa fie donate unei asociatii caritabile care se ocupa de protejarea vietii salbatice - Elephants Without Borders.De asemenea, The Telegraph mentioneaza ca cei doi planuiesc sa lanseze cateva afaceri sub brandul Sussex. Palatul Buckingham a anuntat , sambata, ca cei doi nu vor mai fi considerati reprezentanti oficiali ai reginei, nu vor mai putea folosi titulatura regala si nici nu vor mai primi bani publici pentru activitatile lor.Cuplul a spus ca va folosi ca resedinta in Marea Britania Casa Frogmore, insa va restitui suma de 2,4 milioane de lire sterline, folosita pentru renovarea cladirii istorice.Deciziile intra in vigoare in primavara acestui an.C.P.