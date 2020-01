Noul titlu acordat lui William de Regina, considerat o recompensa dupa "Megxit"

Ziare.

Noul titlu acordat printului William de catre Regina Elisabeth II a Marii Britanii ar fi fost un lucru normal in alte circumstante, dar fiind la doar o saptamana dupa ce au fost luate ultimele hotarari privind separarea printului Harry si a sotiei sale, Meghan Markle, de familia regala, sunt comentatori care interpreteaza gestul ca pe o "recompensa" pentru printul care a ramas apropiat familiei.Ducele de Cambridge, William va prelua functia de Inalt reprezentant al coroanei in Adunarea generala a Bisericii Scotiei. Printul va indeplini astfel diferite functii ceremoniale si va efectua vizite oficiale.Predecesorul sau in functie a fost Richard Scott, al 10-lea duce de Buccleuch si al 12-lea duce de Queensberry. De-a lungul vremii, si alti membri ai familiei regale au mai ocupat acest post, printesa Anne, printul Charles si printul Edward. Postul reprezinta rolul de protector si membru al reginei in biserica nationala reformata din Scotia. Regina isi numeste anual reprezentantul pentru aceasta functie.Printul Harry, in varsta de 35 de ani, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si fosta actrita americana Meghan Markle, in varsta de 38 de ani, s-au casatorit pe 19 mai 2018, dupa o relatie de doi ani. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul lor copil, s-a nascut pe 6 mai 2019. Cel de-al optulea stranepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al saptelea in ordinea succesiunii la tron.Cei doi au anuntat la inceputul anului ca vor renunta la calitatile de membri importanti ai Casei regale.Printul Harry si ducesa Meghan isi vor petrece majoritatea timpului in America de Nord si nu vor mai participa la evenimentele viitoare oficiale ale familiei regale.