Britanicii au reactivat un plan de urgenta din timpul Razboiului Rece. Regina ar putea fi evacuata in caz de revolte privind Brexitul

Masura ar putea fi pusa in aplicare dupa ce oficialii britanici au reactivat un plan de urgenta din timpul Razboiului Rece."Aceste planuri de evacuare de urgenta au existat inca din timpul Razboiului Rece, dar acum au fost reactivate pentru cazul unor tulburari civile in urma unui Brexit fara un acord", a relatat publicatia Sunday Times, citand o sursa anonima din cadrul Guvernului de la Londra.Totodata, publicatia Mail on Sunady a relatat, de asemenea, ca planurile de urgenta prevad mutarea familiei regale, inclusiv a reginei Elizabeth a II-a a, in locatii sigure, departe de Londra.Reprezentanti ai mediului de afaceri din Marea Britanie au avertizat ca reteaua de aprovizionare ar putea fi perturbata de noile proceduri vamale, existand inclusiv riscul unei penurii de alimente si medicamente.Pe de alta parte, parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg, un sustinator marcant al Brexit, a declarat pentru Mail on Sunday ca aceste planuri indica o panica nefondata a oficialilor in legatura cu un Brexit fara acord, mentionand ca membrii familiei regale au ramas la Londra chiar si in timpul bombardamentelor germane din cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial.