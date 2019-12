Fotografia zilei: Regina Elisabeta a II-a si mostenitorii sai pregatesc budinca de Craciun. Cine lipseste din poza

Ziare.

Imbracati in costum si cu cravata, printii Charles si William ii incadreaza pe printul George si regina, care poarta o rochie casual, dar si o poseta.Cu un brad de Craciun decorat cu motive regale, fara servete sau alte obiecte necesare in timpul gatitului, cei trei sunt foarte atenti la felul in care printul George amesteca in compozitia pentru budinca.Fotografiile publicate online au fost facute saptamana trecuta, inainte ca regina sa plece spre domeniul Sandringham si inainte ca printul consort Philip sa fie internat vineri.Potrivit celor mai recente informatii, el va ramane cateva zile sub supravegherea medicilor. Familia se asteapta ca sa revina la Sandringham pana de Craciun.Imaginile cu cei patru au fost realizate la Palatul Buckingham , iar actiunea lor a venit in sprijinul unei initiative a Royal British Legion.Traditional, budinca speciala de Craciun aduce noroc. Desertul a fost piesa centrala a reuniunii de Craciun a Legiunii. Initiativa "Together at Christmas" are menirea de a sprijini comunitatea Fortelor Armate in preajma Sarbatorilor.Fotografiile au fost relizate de Chris Jackson.Din poze lipseste, insa, printul Harry . Acesta este cu sotia sa, Meghan, in Canada, unde vor petrece timp in familie, alaturi de bebelusul lor, Archie, dupa cum a precizat de curand o purtatoare de cuvant a cuplului regal.