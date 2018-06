O fosta prostituata a fost innobilata de ziua reginei Marii Britanii

Ziare.

Datorita campaniei initiate de Healy, prostitutia a devenit legala in Noua Zeelanda, in 2003, transmite AFP.Femeia in varsta de 62 de ani a declarat pentru Radio New Zealand ca a fost foarte surprinsa ca i s-a acordat o astfel de onoare, aceea de a fi inclusa pe lista Ordinului de Merit al Noii Zeelande, primind titlul de "dame"."De fapt, mereu spun ca ma astept sa fiu arestata in zorii zilei, nu sa am parte de aceasta onoare imensa si am fost foarte afectata, foarte miscata", a mai spus aceasta.Healy a contribuit major la adoptarea legii din 2003 care permite ca bordelurile si prostituatele sa activeze legal. Prostituatele beneficiaza de drepturi in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca.Guvernul din Noua Zeelanda acorda aceste titluri de doua ori pe an, de Anul Nou si de ziua oficiala a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.21 aprilie 1926 este data de nastere a reginei Elisabeta a II-a, insa suverana britanica mai are o aniversare oficiala in luna iunie, traditional marcata printr-o ceremonie denumita "Trooping the Colour" (Salutul Culorilor) .