Premiera in familia regala britanica: O casatorie gay

Dupa nunta anului, cea a printului Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, cu fosta actrita americana - si divortata - Meghan Markle, pe 19 mai, o alta casatorie istorica va avea loc in familia regala britanica, potrivit gala.fr.In vara acestui an, la resedinta sa din Devon, sud-vestul Marii Britanii, lordul Ivar Mountbatten se va casatori cu partenerul sau de viata, James Coyle, in varsta de 56 de ani.Familia regala britanica este cunoscuta ca o pastratoare a traditiilor, valorilor conservatoare si religiei anglicane, motiv pentru care o casatorie intre parteneri de acelasi sex nu este un lucru obisnuit, insa noile generatii, precum cele reprezentate de printii William si Harry, sunt pe cale sa se debaraseze de unele dintre idei considerate invechite.Viitorul sot al lordului Mountbatten nu va prelua si titlul nobiliar al acestuia, care este unul mostenit. In varsta de 55 de ani, Ivar Mountbatten - prieten intim al printului Edward, fiul reginei Elizabeth - este descendent direct al imparatesei Ecaterina a II-a a Rusiei si al poetului Aleksandr Puskin. Totodata este descendent al reginei Victoria, facand parte din familia regala britanica.Mountbatten a fost casatorit timp de 16 ani cu Penelope Anne Vere Thompson, cu care are trei copii. Cei doi au divortat in 2011 si, abia in 2016, Mountbatten a facut public faptul ca este homosexual. Partenerul sau de viata este un angajat al unei companii aeriene.Fosta sotie a lui Mountbatten a confirmat pentru Daily Mail ca il va conduce la altar pe fostul sot.