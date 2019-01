"Printul Philip prezinta scuze dupa accidentul rutier in care a ranit o femeie"

Ziare.

Tabloidul Sunday Mirror a publicat o scrisoare trimisa de Philip Emmei Fairweather, o pasagera de la bordul automobilului Kia cu care printul a intrat in coliziune in timp ce se afla la volanul unui Land Rover."As dori sa stiti cat de rau imi pare pentru rolul meu in accident... Nu pot decat sa-mi imaginez ca n-am vazut masina venind si am remuscari fata de consecinte", se arata in scrisoarea semnata de ducele de Edinburgh.Accidentul a avut loc la 17 ianuarie, in apropierea domeniului regal Sandringham, unde Elizabeth si Philip petrec cea mai mare parte a iernii.Puternicul automobil Land Rover Freelander pe care-l conducea printul iesea de pe o alee a domeniului si intra pe un alt drum, atunci cand a intrat in coliziune cu Kia si s-a rasturnat.Printul a scapat nevatamat din accident.Conducatoarea automobilului marca Kia s-a taiat la genunchi, pasagera Emma Fairweather a suferit o fractura la incheietura unei maini, iar un bebelus care se afla in spate nu a fost ranit.Emma Fairweather s-a plans saptamana trecuta, in Sunday Mirror, ca nu a primit scuze din partea printului."Am fost un pic zdruncinat dupa accident, insa am fost foarte usurat ca niciunul dintre noi nu a fost ranit grav", afirma Philip in scrisoare, potrivit tablodului."Am aflat intre timp ca aveti un brat rupt. Imi pare foarte rau pentru aceasta rana", ii da asigurari Philip.Printul, in varsta de 97 de ani, cunoscut prin temperamentul sau combativ si umorul sau coroziv, s-a retras din functiile publice in august 2017.