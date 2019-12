Regina Angliei isi cauta sef la social media - salariul, 50.000 de lire sterline pe an

Ziare.

com

Noul "sef al activitatii digitale" va conduce o echipa mica, avand sarcina de a "gasi noi modalitati de a mentine prezenta reginei in ochii publicului si pe scena mondiala", a specificat Palatul Buckingham, informeaza dpa."Acest lucru face ca munca pentru Casa Regala sa fie exceptionala", li se spune in anunt potentialilor angajati, carora li se ofera un salariu anual de 45.000-50.000 de lire sterline (60.000-66.500 de dolari)."Rolul Comunicatiilor Regale este de a aduce in atentia unei audiente mondiale rolul public si munca familiei regale", adauga anuntul."Fie ca acoperiti o vizita de stat, o ceremonie de premiere sau un angajament regal, va veti asigura ca toate canalele noastre digitale starnesc in mod constant interesul si ajung la publicul larg".Criticile la adresa familiei regale in social-media si in mass-media s-au multiplicat in ultimele luni dupa o serie de acuzatii referitoare la prietenia dintre fiul reginei printul Andrew si defunctul om de afaceri american Jeffrey Epstein, care a fost condamnat pentru infractiuni sexuale.Printul Harry, nepotul reginei, s-a plans inca din 2016 de abuz si hartuire impotriva sotiei sale Meghan, ducesa de Sussex, in ziarele britanice si in social media.Palatul Buckingham a emis in luna martie linii directoare pentru social-media pentru a avertiza persoane care posteaza comentarii rasiste, sexiste si abuzive ca s-ar putea trezi cu mesajele blocate sau sterse.