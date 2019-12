Regina Angliei recunoaste in alocutiunea de Craciun un 2019 "plin de capcane" - de la Brexit la scandalul sexual

Philip externat de Craciun

Numerosi experti regali considera ca monarhia britanica, in pofida unei masive sustineri publice, s-a confruntat arareori cu atatea probleme de la moartea Dianei la Paris, in urma cu 20 de ani, relateaza AFP.Pentru suverana in varsta de 93 de ani, 2019 a inceput cu un accident de masina al printului Philip, sotul sau, care si-a incheiat anul cu patru zile de spitalizare.Intre timp, numele fiului lor Andrew a aparut intr-un scandal de trafic de minori, iar nepotul lor Harry si-a descarcat in public sufletul impotriva presiunii mediatice."Pasi mici facuti cu credinta si speranta pot permite depasirea vechilor neintelegeri si disensiunilor profunde, pentru a aduce armonie si intelegere", urmeaza sa puna Elisabeta a II-a, potrivit unor fragmente din discursul sau, transmise marti, cu o zi inainte sa fie difuzat."Bineinteles, drumul nu este intotdeauna usor si a putut parea anul acesta plin de capcane, dar pasi mici pot antrena diferente imense", a adaugat regina in acest pasaj, in care se refera la viata lui Iisus Hristos.Indemnul suveranei la reconciliere intervine in momentul in care Regatul Unit se pregateste de o cotitura istorica, prin iesirea din Uniunea Europeana (UE), programata la 31 ianuarie, dupa trei ani si jumatate de haos politic.Insa el incheie totodata un an dificil in familia regala.Printul Philip, in varsta de 98 de ani, a fost spitalizat vineri, din cauza unor "probleme preexistente". El a fost externat marti de la Spitalul Edward al VII-lea din Londra, fix la timp ca sa se alature restului familiei regale inainte de Craciun, la domeniul Sandringham."Atunci cand ajungi la aceasta varsta, nu mai functioneaza totul prea bine", a constatat luni fiul sau Charles, mostenitorul tronului.Printul, care s-a casatorit cu Elisabeta a II-a in 1947, a fost nevoit sa renunte, in ianuarie, sa mai sofeze, dupa ce a provocat un accident, din care a scapat teafar.Insa cel mai stanjenitor lucru pentru familia regala este prietenia printului Andrew cu investitorul american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis in inchisoare, dupa ce a fost acuzat ca a exploatat sexual minore timp de ani de zile.Al doilea fiu al reginei este acuzat de o americanca de faptul ca a intretinut relatii sexuale cu ea, in timp ce se afla in ghearele lui Jeffrey Epstein.El a incercat sa se apere negand categoric, intr-un interviu acordat BBC. Insa acest interviu a fost considerat un dezastru de presa britanica si l-a determinat sa se retraga din viata publica.Familia regala a fost nevoita totodata sa gestioneze critici care o vizeaza pe sotia printului Harry, Meghan.Dupa ce a atacat in justitie tabloide pe care le acuza de persecutarea actritei americane, asa cum au facut inainte cu Diana, si dupa ce si-a descarcat sufletul impotriva presiunii mediatice intr-un documentar, cuplul se retrage. El petrece Craciunul in Canada, departe de restul familiei regale.Presa a scos in evidenta ca nici Andrew si nici Harry si Meghan nu apar in fotografiile asezate minutios, in fiecare an, in jurul reginei in timpul alocutiunii, in care apar, anul acesta, Philip, Charles si fiul mai mare al acestuia, William, inconjurat de sotia si copiii lor.In urma cu cateva zile, suverana s-a afisat in timp ce pregatea prajituri de Craciun, cu Charles, William si fiul mai mare al acestuia din urma, George. Altfel spus, primii trei in ordinea succesiunii la tron.Cotidianul The Times a catalogat aceste semnale "coerente cu opinia lui Charles". "El crede ca o versiune slaba a monarhiei este singurul mod prin care familia regala isi poate justifica existenta".