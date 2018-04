Regina Marii Britanii implineste 92 de ani: E sarbatorita cu salve de tun si cu un concert la care canta Sting si Tom Jones

Ziare.

Pentru a marca evenimentul, la Royal Albert Hall din Londra are loc concertul "Queen's Birthday Party" la care participa, intre altii, Sting, Tom Jones, Craig David si Kylie Minogue.Printul Harry urmeaza sa tina un discurs la eveniment, avand in vedere noul lui rol de presedinte al Queen's Commonwealth Trust.Cel mai longeviv suveran britanic, cu 66 de ani pe tron, a fost sarbatorit si prin salve de tun lansate sambata, la pranz.Regina, care de regula, isi sarbatoreste ziua nasterii in intimitate, anul acesta participa la concertul de la Londra, transmis de BBC One si BBC Radio 2.In fiecare an, ea sarbatoreste doua zile de nastere: pe 21 aprilie si "aniversarea oficiala", vara.Aceasta din urma, de obicei, este marcata in a doua sambata din luna iunie, cand regina se alatura paradei din centrul Londrei.Vineri, printul Charles a fost numit succesorul lui Elisabeth II la conducerea Commonwealth , dupa ce regina a ocupat acest rol din 1952.