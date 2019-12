Slujba de Craciun a reginei Elisabeta a II-a, fara sotul Philip, dar cu printul Andrew (Video)

Ziare.

Regina in varsta de 93 de ani a venit la biserica Saint Mary Magdalene din Sandringham fara printul Philip. Dupa patru zile de spitalizare, din cauza unor "probleme de sanatate preexistente", ducele de Edinburgh, 98 de ani, a fost insa externat si dus la Sandringham, unde familia regala petrece in mod traditional Sarbatorile de Craciun.Printul Andrew, 59 de ani, a venit insotit de fratele sau mai mare, printul Charles. Imaginea lui Andrew a fost afectata in urma dezvaluirilor privind relatiile sale cu finantistul american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis in inchisoare in perioada in care era acuzat ca a exploatat sexual mai multe femei minore timp de mai multi ani.Al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a a fost acuzat de o tanara din Statele Unite ca a intretinut raporturi sexuale cu ea in perioada in care se afla sub influenta lui Jeffrey Epstein. Printul Andrew a incercat sa se apere negand categoric acea acuzatie intr-un interviu acordat pentru BBC. Insa demersul sau a fost considerat dezastruos de catre presa britanica, fapt ce l-a determinat sa se retraga din viata publica.Regina Elisabeta a II-a, prinsa intre scandalurile care ii afecteaza familia si Brexit -ul care dezbina Marea Britanie , va recunoaste in traditionalul sau discurs de Craciun, care va fi difuzat la 15:00 ora locala, ca 2019 a fost un an "cu hopuri" si ii va indemna pe britanici sa surmonteze diviziunile dintre ei.Pentru suverana britanica, 2019 a inceput cu un accident de automobil al printului consort Philip, care a incheiat anul cu patru zile de spitalizare. Intre timp, numele fiului ei Andrew a aparut intr-un scandal de trafic cu minore, iar nepotul ei printul Harry si-a exprimat nemultumirea in public fata de presiunea mediatica.