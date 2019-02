Sotul reginei Angliei a renuntat la condus, la 97 de ani

Ziare.

Palatul Buckingham a anuntat ca printul a predat sambata permisul."Dupa ce a analizat cu atentie situatia, ducele de Edinburgh a decis sa renunte la permisul de conducere", se arata intr-un comunicat al Palatului Buckingham.La 27 ianuarie, printul Philip a declarat ca ii pare foarte rau ca a ranit o femeie in accidentul produs cu zece zile in urma . Accidentul a avut loc la 17 ianuarie, in apropierea domeniului regal Sandringham, unde Elizabeth si Philip petrec cea mai mare parte a iernii.Puternicul automobiil Land Rover Freelander pe care-l conducea printul iesea de pe o alee a domeniului si intra pe un drum, atunci cand a intrat in coliziune cu Kia si s-a rasturnat Printul a scapat nevatamat din accident.Conducatoarea automobilului marca Kia s-a taiat la genunchi, pasagera Emma Fairweather a suferit o fractura la incheietura unei maini, iar un bebelus care se afla in spate nu a fost ranit.Printul, in varsta de 97 de ani, cunoscut prin temperamentul sau combativ si umorul sau coroziv, s-a retras din functiile publice din august 2017.