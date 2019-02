Sotul reginei Angliei a scapat de acuzatii in cazul accidentului rutier in care a fost implicat

Ziare.

Pe 17 ianuarie, printul Philip, sotul reginei Elizabeth a Marii Britanii, a fost implicat intr-un accident rutier, produs in apropierea domeniului regal Sandringham, in Norfolk. Palatul Buckingham a transmis la momentul respectiv ca printul se afla la volanul unui automobil Range Rover si a incercat sa intre pe drumul A149, unde s-a lovit cu un alt vehicul.Masina printului consort s-a rasturnat in urma impactului. Printul, care nu purta centura de siguranta, a fost ajutat sa iasa din vehicul si era constient, dar in stare de soc.O femeie in varsta de 28 de ani, care conducea cealalta masina, a suferit leziuni in zona genunchilor, iar o alta pasagera, in varsta de 45 de ani, care calatorea cu bebelusul sau in varsta de noua luni, s-a ales cu o mana rupta.La putin timp dupa accident, printul Philip a explicat ca a fost orbit de razele soarelui cand a intrat cu masina pe sosea Printul consort nu a fost pus sub acuzare la momentul respectiv si si-a pastrat permisul de conducere.Joi, autoritatile britanice au transmis intr-un comunicat ca printul nu va fi pus sub acuzatie, decizia fiind luata dupa ce s-au analizat gradul de vinovatie si varsta acestuia, potrivit Reuters. De asemenea, printul Philip a renuntat de curand la permisul de conducere. La doua zile dupa accident, pe 19 ianuarie, printul Philip a fost din nou surprins la volanul unei masini, fara a purta centura de siguranta.Mai mult, la o zi dupa acccident, si regina Elizabeth a II-a a fost surprinsa la volanul unei masini, fara a purta centura de siguranta.In Marea Britanie nu exista o limita maxima de varsta pentru permisul de conducere, dar persoanele de peste 70 de ani trebuie sa isi reinnoiasca documentul la fiecare trei ani.