Sotul reginei Angliei, care s-a rasturnat cu masina la 97 de ani, spune ca a fost orbit de soare

PICTURED: Prince Philip's Land Rover he was driving on its side in a crumpled heap https://t.co/Vm5oay0vP8 pic.twitter.com/WD6zwFlo3F - Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 17, 2019

Printul Philip, in varsta 97 de ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost implicat intr-un accident rutier produs in apropierea domeniului regal Sandringham, in Norfolk, potrivit The Independent.Palatul Buckingham a transmis ca printul Philip, duce de Edinburgh, se afla la volanul unui automobil Range Rover si a incercat sa intre pe drumul A149, unde s-a lovit cu un alt vehicul.Potrivit martorilor, masina printului consort s-a rasturnat in urma impactului. Printul a fost ajutat sa iasa din vehicul si era constient, dar in stare de soc.Palatul Buckingham a comunicat ca printul consort nu a fost ranit. In schimb, cele doua persoane din celalalt autovehicul au suferit rani usoare si au fost transportate la spital.Autoritatile britanice ancheteaza circumstantele producerii accidentului, dar martori au declarat pentru publicatia The Sun ca printul a spus ca a fost orbit de razele soarelui.