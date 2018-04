Printul Charles ii va succeda reginei Elisabeta a II-a la sefia Commonwealth-ului

Ziare.

Regina Elisabeta a II-a, care va implini sambata 92 de ani, si-a exprimat joi dorinta ca fiul ei Charles sa ii succeada la conducerea organizatiei, o functie care nu este ereditara si care are caracter simbolic, relateaza AFP."Este dorinta mea sincera ca Commonwealth-ul sa continue sa ofere stabilitate si continuitate pentru generatiile viitoare si sa decida ca, la un moment dat, Printul de Wales sa duca mai departe munca importanta inceputa de tatal meu in 1949", a declarat joi suverana, la deschiderea oficiala a intalnirii sefilor de guverne din Commonwealth.Reuniti pana vineri seara, liderii Commonwealth-ului, care grupeaza 53 de state foste colonii britanice, au acceptat cererea suveranei, in timpul discutiilor desfasurate la Castelul Windsor, au informat BBC si Sky news.Regina Elisabeta a II-a a fost proclamata seful Commonwealth-ului la incoronarea sa in 1952, dupa moartea tatalui sau, regele George al VI-lea.Mai multi oficiali si-au exprimat deja sustinerea pentru printul Charles, intre care premierul britanic Theresa May si omologul ei canadian Justin Trudeau.Cu toate acestea, Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, de opozitie, a sustinut ca sefia Commonwealth-ului ar trebui sa revina prin rotatie statelor membre.