Regina Elisabeta a II-a a deschis noua sesiune parlamentara din UK: Prioritatile Guvernului incep cu Brexit-ul la 31 octombrie

Ziare.

com

"Discursul reginei", asa cum este numit, a fost scris pentru suverana de catre guvern si prezinta in detaliu proiectele de legi pe care acesta si le propune pentru anul care urmeaza, transmit Reuters si AFP.Discursul si notele care l-au insotit trec in revista peste 20 de proiecte de legi, inclusiv cele necesare pentru punerea in aplicare a unui acord pentru Brexit, pentru care Londra desfasoara negocieri de ultim moment cu liderii UE in aceasta saptamana."Prioritatea guvernului meu a fost intotdeauna sa asigur iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana la 31 octombrie", a declarat suverana, in discursul rostit in Camera Lorzilor, conform traditiei la reunirea parlamentului."Guvernul meu intentioneaza sa lucreze pentru un nou parteneriat cu Uniunea Europeana, bazat pe comert liber si cooperare prieteneasca", a continuat ea, facandu-se ecoul prim-ministrului.Printre planurile Guvernului se afla un nou sistem de imigratie post-Brexit, reforme in domeniul justitiei penale, modificari in sistemul de sanatate si promisiunea de suplimentare a investitiilor publice pentru stimularea cresterii economice."Oamenii au obosit de lancezeala, blocaj si asteapta schimbarea. Si nu vor sa mai astepte pentru a vedea Brexit-ul realizat", afirma Boris Johnson intr-o declaratie scrisa care a insotit discursul.Insa viitorul politic al lui Johnson si capacitatea sa de a implementa o agenda de guvernare sunt incerte. Prim-ministrul conduce un guvern minoritar si nu a reusit sa castige nici macar un singur vot in Parlament, de cand a preluat puterea in iulie.Toate partidele vor alegeri anticipate, dar se contrazic asupra datei acestora.Laburistii, principala formatiune de opozitie, au acuzat ca regina a fost folosita pentru a promova un manifest electoral al Partidului Conservator."Ceea ce avem in fapt este o emisiune electorala de partid de pe treptele tronului", a declarat duminica liderul laburist Jeremy Corbyn intr-un interviu pentru Sky News.Discursul va fi urmat de cateva zile de dezbateri, la finalul carora va fi supus aprobarii prin vot. Desi nu este vorba oficial de un vot de incredere in Guvern, dezbaterile ar putea fi folosite pentru a destabiliza si mai mult pozitia premierului.In aceasta perioada marcata de incertitudine, ministrul de Finante, Sajid Javid, a anuntat, luni, ca la data de 6 noiembrie va prezenta "primul buget dupa iesirea din UE".