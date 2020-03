Regina Elisabeta a II-a s-a intalnit ultima data cu Boris Johnson pe 11 martie

LIVE

"Regina s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul in data de 11 martie si respecta toate recomandarile medicale referitoare la starea ei de sanatate", a precizat acelasi purtator de cuvant de la Buckingham Palace.Potrivit Press Association, logodnica insarcinata a prim-ministrului britanic, Carrie Symonds, face parte din grupul persoanelor vulnerabile indemnate sa evite contactul cu pacienti care prezinta simptome de COVID-19.Carrie Symonds, al carei bebelus urmeaza sa se nasca in vara acestui an, a fost sfatuita de asemenea sa ia in serios recomandarile de distantare sociala, informeaza Reuters.Desi femeile insarcinate nu par sa contracteze mai des noul coronavirus decat populatia generala, sarcina in sine modifica sistemul imunitar al viitoarelor mame si reactiile organismului la infectiile virale.Un set de recomandari publicat joi de Colegiul Regal de Obstetricieni si Ginecologi (RCOG) din Marea Britanie afirma ca infectiile virale pot "ocazional fi asociate cu mai multe simptome severe, iar situatia ar putea fi la fel si pentru COVID-19".Conform specialistilor britanici, desi riscurile raman mici in mare masura, profesionistii din domeniul sanatatii ar trebui sa fie atenti la simptomele mai severe de COVID-19 in randul femeilor insarcinate si testate pozitiv, precum pneumonie si dificultati respiratorii.RCOG afirma ca opinia generala a expertilor este in prezent aceea ca bebelusii inca nenascuti prezinta riscuri mici de a fi expusi la COVID-19 pe durata sarcinii.Totodata, in prezent nu exista suficient de multe date medicale care sa sugereze un risc crescut de avort pentru femeile insarcinate diagnosticate cu COVID-19.RCOG a reiterat recomandarile Guvernului de la Londra, potrivit carora femeile insarcinate "ar trebui sa fie extrem de atente la evitarea contactului cu persoane cunoscute care au COVID-19 sau cu acelea care prezinta posibile simptome"."Femeile ajunse dincolo de cea de-a 28-a saptamana de sarcina ar trebui sa fie foarte atente la distantarea sociala si la minimalizarea contactului cu persoanele din jurul lor", precizeaza RCOG.