Regina Elisabeta are probleme de sanatate, dar refuza sa se opereze

Ziare.

com

Daca s-ar opera, regina nu si-ar mai putea indeplini atributiile, pentru ca s-ar afla intr-o perioada de recuperare.In varsta de 92 de ani, aceasta se confrunta cu dureri mari si are dificultati in a se ridica singura dupa ce sta asezata mai mult timp, potrivit The Sun.O sursa a declarat pentru Daily Mail ca regina a mers la niste prieteni in timpul unui eveniment si le-a spus ca are dureri la genunchi."Cu toate astea, nu vrea sa se opereze pentru ca i-ar lua prea mult timp sa se recupereze dupa interventia chirurgicala. Este extrem de curajoasa. Oamenii din generatia ei se lupta constant cu probleme de sanatate, dar merg mai departe. Iar Majestatea Sa nu face exceptie", a mai spus sursa citata.Chiar luna trecuta s-a aflat ca regina Elisabeta a fost supusa unei operatii de cataracta in luna mai.Acesta este si motivul pentru care, la ultimele evenimente la care a participat, regina a purtat ochelari de soare.Interventia chirurgicala ar fi avut loc in jur de 4 mai, fiind una extrem de usoara, potrivit Daily Mail. Desi la nunta regala dintre fosta actrita Meghan Markle si printul Harry nu a avut ochelari de soare, regina a putut fi vazuta a doua zi purtand o pereche, in timp ce pleca de la Windsor Castle.Regina este totusi cunoscuta pentru starea sa de sanatate excelenta, la fel si sotul ei, printul Filip, in varsta de 96 de ani, desi s-a retras recent din viata publica.Unul dintre fiii celor doi, printul Andrew, ducele de York, a si descris-o pe regina ca fiind "in forma excelenta" pentru varsta ei: aceasta conduce si chiar calareste poneii de la Windsor.Desi a anuntat ca nu va mai calatori in afara tarii, lasand aceasta atributie celor tineri din familia regala, inca are agenda plina. Numai in 2017 a avut 296 de evenimente la care a participat.Inainte de asta, a mai fost internata in spital in 2013, cand avea 86 de ani, din cauza gastroenteritei. Din aceasta cauza si-a amanat o vizita in Swansea A.D.