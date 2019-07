Actiunile Tesla au scazut cu pana la 11%: S-au dus 5 miliarde de dolari

Ziare.

Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul trimestru, a afirmat directorul general al companiei, Elon Musk, dupa raportarea rezultatelor aferente trimestrului al doilea, anticipand profit in ultimele trei luni ale anului, transmite Reuters.Doar doua firme de brokeraj si-au redus tintele de pret pentru actiunile Tesla, dar o serie de note de cercetare ale analistilor s-a concentrat pe ingrijorarea privind scaderea marjelor companiei conduse de Elon Musk, care incearca sa ajunga la o profitabilitate durabila.Potrivit previziunilor publicate odata cu rezultatele aferente trimestrului al doilea, Tesla se va concentra in perioada urmatoare pe cresterea volumului, a capacitatii de productie si a generarii de capital.Acest lucru contrasteaza cu promisiunile facute de Musk acum un an, potrivit carora Tesla va fi profitabila, iar fluxul de capital va fi pozitiv."Pentru ca Tesla sa fie mai mult decat o nisa, una dintre principalele provocari va fi sa isi imbunatateasca profilul marjei brute", a scris un analist al Credit Suisse intr-o nota de cercetare.Wedbush Securities a redus pretul tinta al actiunilor Tesla de la 230 de dolari la 220 de dolari pe unitate.Compania a inregistrat pierderi de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul al doilea, in scadere cu 22% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Veniturile au urcat cu 58,7%, la 6,35 miliarde de dolari, sub asteptarile analistilor, de 6,41 miliarde de dolari.Tesla a reiterat obiectivul de a ajunge la o productie de 10.000 de vehicule pe saptamana la nivel global, pana la sfarsitul acestui an.