Cum ar putea deveni Elon Musk incredibil de bogat in zece ani, lasandu-l in urma si pe Jeff Bezos

Musk, deja multimiliardar, l-ar putea lasa cu mult in urma pe Jeff Bezos, care este in prezent cel mai bogat om din lume, insa numai daca reuseste sa atinga mai multe obiective ambitioase legate de valoarea de piata a producatorului de masini electrice, care ar trebui sa culmineze cu transformarea acestuia intr-o companie de 650 de miliarde pana in 2028.Acest lucru inseamna ca Tesla trebuie sa creasca de 12 ori, de la valoarea actuala de 54 de miliarde de dolari.Luand in calcul factori precum posibilitatea emiterii de noi actiuni, miscare care ar dilua valoarea celor existente, CNN estimeaza ca valoarea actiunilor Tesla ar putea creste de vreo zece ori in acest scenariu, ceea ce inseamna ca averea lui Musk, care are acum actiuni in valoare de 12 miliarde de dolari, ar putea ajunge la 120 de miliarde de dolari.Cireasa de pe tort de-abia acum urmeaza. Planul aprobat de actionari este structurat in 12 etape. Pe masura ce Musk reuseste sa bifeze obiectivele stabilite pentru fiecare etapa, va fi recompensat cu noi pachete de actiuni, care, cumulate, se ridica la 2,6 miliarde de dolari la valoarea curenta.Daca Musk atinge obiectivele fixate, aceste actiuni suplimentare ar putea ajunge sa valoreze in jur de 50 de miliarde de dolari. Care s-ar adauga, asadar, la celelalte 120 de miliarde de dolari, fara sa mai punem la socoteala si participatia lui Musk la cealalta companie importanta a sa, SpaceX.Spre comparatie, seful Amazon, Jeff Bezos, are la ora actuala are o avere de 132 de miliarde de dolari.Prin acest pachet generos, actionarii Tesla vor sa se asigure ca Musk, care si-a manifestat de-a lungul timpului interesul pentru diverse domenii, isi va concentra atentia si eforturile asupra companiei auto.Astfel, pentru a primi actiunile suplimentare, va trebui sa continue sa lucreze ca CEO sau sa detina cumulat functiile de presedinte executiv si de Chief Product Officer.Misiunea lui nu va fi una usoara, tinand cont de faptul ca lucrurile nu merg intotdeauna ca pe roate la Tesla. Cel mai recent exemplu in acest sens este lansarea primului model destinat publicului larg, Model 3, care a fost marcata de mai multe problemele de productie si de intazieri repetate.C.S.