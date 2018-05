Dupa Tesla si SpaceX, Musk vrea sa deschida o fabrica de bomboane

I'm starting a candy company & it's going to be amazing - Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

I am super super serious - Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

Cryptocandy - Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

Then I'm going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite... - Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2018

Warren Buffett is huge in candy. It's actually true. https://t.co/UqzIxPGCM2 - Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2018

Miliardarul a scris pe Twitter ca este "super, super serios" in aceasta privinta. "O sa fie uimitoare (fabrica - n.red.) ", a adaugat Musk.Evident, internautii s-au activat si i-au lasat mii de comentarii la tweet, cerandu-i antreprenorului cat mai multe detalii, potrivit CNN Fanii au vrut sa stie cand si unde va fi construita fabrica, daca Elon Musk face angajari si cum o va boteza.", a raspuns Musk - o aluzie la criptomonede.Iata tweet-urile:Ideea i-ar fi venit lui Musk dupa un mic conflict cu Warren Buffett, investitor miliardar, cand seful Tesla a spus ca "santurile economice sunt jalnice". "Sant" este termenul folosit de Buffet pentru descrierea unui avantaj al unei companii, in fata competitorilor sai.Sambata a avut loc intalnirea anuala de la Berkshire Hathaway, in cadrul careia Buffett a spus ca "santurile" inca sunt o idee buna si a dat ca exemplu afacereaElon Musk i-a raspuns: "Atunci voi face un sant si il voi umple cu bomboane. Warren B nu va rezista tentatiei si va investi!".A.D.