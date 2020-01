Elon Musk a lansat o piesa de muzica dance electronica: "Am scris versurile si am interpretat partea vocala" (Audio)

Ziare.

com

Miliardarul a publicat melodia "Don't Doubt Ur Vibe" pe platforma SoundCloud vineri dimineata si a adunat mii de ascultatori inca de la primele ore.Musk a publicat pe Twitter si imagini care il infatiseaza in timp ce lucreaza in studioul de inregistrari ca si ciorne ale versurilor."Am scris versurile si am interpretat partea vocala", a notat Musk.Piesa are numai doua versuri: "".Nu e prima data cand Musk vine in fata publicului cu piese muzicale. El a dat publicitatii in 2019 o piesa cu titlul "RIP Harambe". Piesa a avut 2,5 milioane de rulari.Miliardarul este fondatorul companiei producatoare de masini electrice Tesla si numele din spatele companiei SpaceX, jucator important in transportul spatial privat. S-a nascut in Pretoria, Africa de Sud, in 1971, si s-a mutat in Canada la varsta de 17 ani, iar, in 1992, s-a transferat la Universitatea din Pensylvania, unde a obtinut diplome in economie si fizica.In aprilie 2017, Tesla devenea cel mai valoros producator de masini din SUA, iar averea lui Musk urca spre 15 miliarde de dolari.In 2018, Musk a acceptat sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din domeniu. Decizia a venit dupa ce a publicat un mesaj pe Twitter, in care a anuntat, in gluma, ca va lista la bursa compania si o va trece sub control privat.