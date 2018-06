Elon Musk acuza un angajat Tesla de sabotaj

Ziare.

"Am fost consternat sa aflu in acest weekend ca un angajat al Tesla a comis un act de sabotaj care dauneaza operatiunilor noastre", a scris Elon Musk intr-un e-mail adresat subordonatilor sai, publicat marti de mai multi analisti financiari."Acest sabotaj include pur si simplu modificari ale codului sistemului de fabricatie Tesla prin imprumutarea unor nume false de utilizator si prin exportul unor tone de informatii ultra-sensibile unor parti terte necunoscute", a adaugat antreprenorul de origine sud-africana."Dimensiunea actiunilor sale nu este deocamdata pe deplin cunoscuta, dar, tinand cont de ceea ce el a recunoscut deja ca a facut pana in prezent, lucrurile par destul de grave", a precizat Elon Musk.CEO-ul Tesla nu a dezvaluit numele angajatului, a carui motivatie ar fi constat in faptul ca "dorea o promovare pe care nu a obtinut-o".Elon Musk nu a facut nici alte precizari despre "partile terte" carora angajatul le-ar fi transmis acele informatii, insa a reamintit in acelasi e-mail intern ca mai multi finantisti au speculat la bursa mizand pe prabusirea actiunilor Tesla si au pierdut recent miliarde de dolari, intrucat pariurile lor s-au dovedit, pentru moment, nereusite.Ancheta companiei va continua in zilele urmatoare pentru a stabili daca angajatul a actionat singur sau daca a avut complici in interiorul sau in exteriorul firmei, a mai spus Elon Musk, a carui expunere mediatica intensa a contribuit la notorietatea Tesla.Contactat de AFP, grupul nu a dorit sa comenteze declaratiile facute de antreprenorul sud-african.Constructorul de vehicule electrice a generat multe titluri in presa internationala in ultimele saptamani, fie pentru intarzieri ale productiei de la "Model 3", fie pentru accidentele - dintre care unele mortale - in care, in anumite cazuri, a fost implicat sistemul automatizat Autopilot, fie pentru declaratiile intempestive si disputele verbale ale fondatorului Tesla cu reprezentanti ai industriei financiare.Tesla a anuntat recent un vast plan de reconstructie, ce include reducerea cu 9% a efectivelor sale - adica aproape 4.000 de angajati - pentru a-si reduce costurile si pentru a putea sa spere sa obtina primele sale beneficii financiare din istoria acestei companii, infiintata in urma cu 15 ani.Compania se afla si sub presiunea pietelor financiare, care o obliga sa isi respecte noul sau obiectiv de a produce 5.000 de unitati ale "Modelului 3" pe saptamana pana la sfarsitul lunii iunie.Acest vehicul electric, al carui pret de baza este de 35.000 de dolari, a primit 450.000 de comenzi ferme la sfarsitul lunii martie si ar trebui sa ajute Tesla sa devina un constructor de automobile de serie.