Elon Musk vrea sa mute sediul central al Tesla din California, nemultumit de restrictiile impuse

"Mentinerea activitatii de productie aici va depinde de modul in care vom fi tratati in viitor", a scris Musk pe Twitter, referindu-se la singura fabrica de vehicule a Tesla din Statele Unite, din regiunea San Francisco Bay.Musk a mai scris ca da in judecata comitatul Alameda, din California, dupa ce departamentul pentru sanatate a anuntat ca producatorul auto nu trebuie sa redeschida fabrica din Fremont pentru ca masurile restrictive pentru combaterea epidemiei raman in vigoare.Elon Musk ii informase joi pe angajati ca fabrica din Fremont va relua productia, limitata, de vineri dupa-amiaza.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat joi ca producatorii din stat vor putea sa isi reia activitatile. Dar comitatul Alameda, unde se afla fabrica Tesla, va mentine restrictiile pana la sfarsitul lunii mai, fiind permise doar activitatile afacerilor considerate esentiale.Musk, care a intrat in conflict cu autoritatile din California in luna martie, legat de oprirea productiei la fabrica Tesla, a criticat restrictiile si ordinul ca oamenii sa stea acasa, afirmand ca sunt "un risc serios" pentru companiile americane si "neconstitutionale".