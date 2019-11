Tesla a prezentat primul sau vehicul pickup electric. Designul futurist a starnit controverse (Foto&Video)

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs - Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Up close the @Tesla Truck is MASSIVE. I have a Ford Raptor and the #cybertruck is definitely bigger!#teslatruck pic.twitter.com/ME1ddnENoF - Hamid Shojaee (@hamids) November 22, 2019

Gonna tell my kids this is Knight Rider. #Cybertruck pic.twitter.com/e4Oqr6UJeS - Reed S. Albers (@ReedSAlbers) November 22, 2019

Ok, here's the rundown of the @Tesla truck:



- it's crazy different looking!

- it's insanely strong despite the broken window demo

- specs are insane!

- price is unbelievable for EV



Also, everyone around me already ordered! I'm also trying to order!! #teslatruck #Cybertruck pic.twitter.com/tbuc1QiBVf - Hamid Shojaee (@hamids) November 22, 2019

La evenimentul de lansare organizat la Los Angeles, directorul general al Tesla, Elon Musk, a afirmat ca Cybertruck va avea un pret de pornire de 39.900 de dolari, iar productia ar urma sa inceapa spre sfarsitul anului 2021, transmite Reuters.Alte versiuni vor avea preturi de 49.900 de dolari si de 69.900 de dolari, cea mai scumpa urmand sa aiba o autonomie de peste 800 de kilometri."Avem nevoie de energie sustenabila. Daca nu avem o camioneta pickup, nu putem rezolva acest lucru. Cel mai bine vandute vehicule din America sunt camionetele pickup. Pentru a rezolva problema energiei durabile, trebuie sa avem o camioneta pickup", a spus Musk.Camioneta, despre care Musk sustine ca "nu se va zgaria si nu se va indoi", va avea geamuri din sticla armata. Dar sticla s-a crapat ca o panza de paianjen cand a fost lovita cu o bila de metal in timpul demonstratiei. Musk a parut surprins, dar a spus ca sticla nu s-a spart complet.Reactiile de pe Twitter au variat intre dragoste si ura pentru vehiculul cu unghiuri ascutite."Tocmai am urmarit lansarea de catre Tesla a Cybertruck si sincer? Simt ca viata mea este completa", a scris @aidan_tenud, in timp ce@nateallensnyde a scris "Este placut sa vezi ca Elon Musk a facut o masina din carton pe care a desenat-o la gradinita".Musk a scris anterior pe Twitter ca designul a fost influentat partial de masina sport Lotus Esprit, folosita ca submarin in filmul anilor '70 "The Spy Who Loved Me".Camioneta reprezinta prima incursiune a Tesla, al carei autoturism Model 3 este cel mai bine vandut automobil integral electric din lume, pe piata camionetelor pickup, o piata dominata de modelul F-150 al Ford Motor, alaturi de modele ale General Motors si Fiat Chrysler Automobiles.Noul pickup apropie Tesla mai mult de vehiculele pickup si SUV-uri. Producatorul auto a vandut pana acum mai mult sedanuri Model S si Model 3, dar compania ofera si SUV-ul Model X, iar anul viitor va incepe comercializarea SUV-ului compact Model Y.Ford si General Motors vor concura Tesla intr-o maniera mai directa, cu oferte noi, cum este SUV-ul electric Mustang Mach E, precum si cu pickup-uri electrice.SUV-urile si pickup-urile electrice ar putea ajuta Ford si GM sa realizeze vanzari semnificative de vehicule electrice, de care au nevoie pentru a respecta standardele mai stricte pentru emisii din California si alte state.Administratia Trump vrea ca standardele respective sa fie retrase, dar camionetele electrice vor fi necesare daca statul California va avea castig de cauza in conflictul cu administratia Trump.Cererea pentru camionetele pickup integral electrice nu va fi uriasa in viitorul apropiat.Firma de analiza a pietei IHS Markit estimeaza ca segmentul de piata al camionetelor electrice, pentru modelele complete si de dimensiuni medii, va ajunge la vanzari de circa 75.000 de unitati in 2026, comparativ cu volumul total de 3 milioane de camionete usoare. Camioneta Tesla nu a fost inclusa in aceasta estimare.Ford intentioneaza sa vanda un vehicul electric serie F de la sfarsitul anului 2021, au declarat surse apropiate acestor planuri. Totodata, anul viitor va oferi vehiculul Mach E, in cadrul planului sau de a investi 11,5 miliarde de dolari pana in 2022 pentru a-si electrifica vehiculele.In aprilie, Ford a investit 500 de milioane de dolari in compania startup Rivian, care intentioneaza sa construiasca propriul model pickup electric, din toamna lui 2020.GM intentioneaza sa construiasca o familie de camionete pickup electrice si de SUV-uri, iar primul model pickup urmeaza sa intre la vanzare in toamna anului 2021. Grupul urmeaza sa investeasca 8 miliarde de dolari pana in 2023, pentru dezvoltarea de vehicule electrice si autonome.