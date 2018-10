Tesla va produce bauturi alcoolice

Teslaquila coming soon ... https://t.co/AtoVGOtvVR - Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018

Intr-un tweet, acesta a informat ca tequila numita "Teslaquila" va fi disponibila "in curand".Initial, informatia aparuse pe surse intr-un articol al CNBC, care nota ca Tesla a depus o cerere la Oficiul pentru Brevete si Marci din SUA pentru marca comerciala "Teslaquila".Musk a postat ulterior articolului o fotografie cu o sticla de Teslaquila, noteaza Tech Crunch . Iata cum va arata bautura:Povestea cu Teslaquila a inceput de Ziua Pacalelii, 1 aprilie, dupa ce Musk a postat in mediul online o fotografie cu el "mort", intr-o Tesla 3, inconjurat de sticle de Teslaquila.Elon Musk a acceptat, la sfarsitul lunii septembrie, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite.Sanctiunile au venit ca urmare a unei postari pe Twitter, din 7 august, in care Musk a scris ca lua in calcul retragerea Tesla Inc. de pe bursa nord-americana NASDAQ, la pretul de 420 de dolari pe actiune.A.D.