Adrian Bumbescu, atac fara precedent la adresa lui Emerich Ienei: E un nesimtit daca a facut asa ceva!

Dupa ce in presa a aparut un raport efectuat de Emerich Ienei, din calitatea se selectioner al Romaniei, dupa meciul cu Olanda din 1998, Bundescu a reactionat dur.In raportul in cauza, Ienei ar fi scris ca Bumbescu nu s-a prezentat la reunirea echipei nationale pentru ca a fost vazut in stare de ebrietate!Bumbescu n-a primit deloc bine acest raport aparut la 32 de ani distanta si a aruncat vorbe grele la adresa antrnorului alaturi de care a castigat Cupa Campionilor din 1986."Nu am stiut niciodata despre acest raport si nu pot sa cred ca nea Imi a fost in stare sa faca si sa scrie asa ceva de noi in raportul ala. In toti anii astia eu am incercat sa nu il vorbesc niciodata de rau pe nea Imi, dar vreau sa stiti ca toata viata m-a durut sufletul ca omul pe care noi cei de la Steaua l-am facut mare antrenor ne-a lasat acasa pe mine si pe Fane. Nu uitati ca eu si Fane Iovan am pierdut Campionatul Mondial din Italia '90", a spus Bumbescu pentru Prosport "Nea Imi mereu a avut un dinte impotriva noastra, deoarece noi doi eram jucatori cu personalitate. Eu, Adrian Bumbescu, sunt omul care l-a calificat pe Ienei la Campionatul Mondial din Italia, am luptat pentru Romania, iar apoi nea Imi a fost cel care a cules laurii. E un nesimtit nea Imi daca a facut un asemea raport despre noi! Nea Imi a fost omul care a cules laurii la Steaua, desi echipa a fost facuta de Halagian. Noi l-am facut mare antrenor. Stiti ce lucra el cu noi la Steaua? Facea cu noi doar 5 + 2 si miute", a completat acesta.Emerich Ienei a reactionat, la randul sau, dupa cuvintele spuse de Bumbescu."Au trecut multi ani de atunci, nu mai tin minte exact acel raport, dar daca el exista, probabil ca asa a fost scris. Iovan si Bumbescu nu au fost atat de indisciplinati. S-a vazut dupa rezultate, au jucat in asa fel incat sa nu se faca de ras. Am avut cu Bumbescu mai multe discutii la acea vreme, a sarit mai mult decat ceilalti din disciplina, dar nu intr-un mod atat de grav. El a fost titular. M-am inteles pana la urma cu el", a spus Ienei pentru sursa citata.Emerich Ienei, acum in varsta de 83 de ani, a pregatit-o pe Steaua in sase randuri: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 si 1998-2000.Pe banca nationalei Romaniei s-a aflat intre 1986-1990, precum si in 2000.De partea cealalta, Adrian Bumbescu (60 de ani) a jucat la Steaua intree 1984 si 1992, iar in nationala Romaniei a strans 15 selectii.