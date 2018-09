Boc a fost audiat in dosarul licentelor Microsoft: Am prezentat tot ceea ce am stiut in legatura cu discutiile din Guvern

Ziare.

Boc sustine ca "exista riscul iminent al blocarii procesului educational ca urmare a situatiei juridice" a acestor licente, dar si ca "un ministru nu ia decizii decat dupa ce are un fundament de legalitate din partea serviciilor de legalitate"."Exista riscul iminent al blocarii procesului educational ca urmare a situatiei juridice a acestei licente. Am prezentat instantei tot ceea ce am stiut in legatura cu discutiile din Guvern si au fost mai mult discutii tehnice pornind de la specificul juridic al notei care este un act juridic diferit decat o Ordonanta sau o Hortarare de Guvern. Am precizat faptul ca discutiile pot fi gasite pe stenograma din Guvern", a spus Emil Boc la iesirea din sediul ICCJ.Intrebat daca avea informatii ca sunt ilegalitati in contracul respectiv, Boc a declarat: "Contracul nu se incheie de catre Guvern, ci de catre ministere. Eu consider ca un ministru nu ia decizii decat dupa ce are un fundament de legalitate din partea serviciilor de legalitate. Din cate stiu, Ministerul Comunicatiilor a asigurat caracterul de legalitate. Ministrul nu este jurist si nu este obligat sa cunoasca toate detaliie din actele normative".In 13 septembrie 2017, fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme a fost trimis in judecata, sub acuzatia de abuz in serviciu, in dosarul Microsoft.Potrivit procurorilor DNA, in perioada septembrie 2010 - februarie 2012, Valerian Vreme, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract care avea ca obiect inchirierea, pe o durata de 16 luni si 13 zile, cu optiune de cumparare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft in scoli.Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea incheierea unui astfel de contract subsecvent. D.Con-Net AG a achizitionat licentele respective la pretul de 2.612.805 euro.Ulterior, in acelasi context, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a achitat catre D.Con-Net AG suma totala de 13.904.599 de euro."Prin acest demers s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, in valoare totala de 11.291.794 euro, iar pe de alta parte - un folos patrimonial necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea D.Con-Net AG", anuntau procurorii. Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.