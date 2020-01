Noi numiri in Guvernul Orban: Dragos Ciuparu va coordona Cercetarea

Ziare.

Dragos Ciuparu, doctor in chimie, a fost cercetator la Yale University.Alexandru Mutruc a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban care a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Totodata, premierul a eliberat din functie conducerea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania - Ion Gabriel Bratu, care era presedinte al institutiei, si pe cei doi vicepresedinti - Graziela Elena Vajiala si Gabriel Costache.