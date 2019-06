Boc: Acum nu trebuie taiate salariile, dar va dau in scris ca generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual

"Avem cel mai mare buget din istoria Romaniei"

In 2010, in mandatul Guvernului Emil Boc, salariile au fost reduse cu 25% in tot sistemul public, in contextul crizei economice mondiale de la acel moment.Boc a fost prezent miercuri, la Bucuresti, la conferinta "Planul Strategic pentru Tehnologiile Energetice" (SET Plan&ENVE), organizata de Ministerul Energiei in marja Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, si a fost intrebat de jurnalisti cum caracterizeaza situatia economica a tarii, in calitate de fost prim-ministru."Va pot spune foarte sincer si direct: generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual. Sa se inteleaga ca nimic nu este gratis pe lumea asta. Cu cat consumi mai mult decat produci, cu atat aduni datorii pe care le vor plati pe viitor.Acum suntem intr-o perioada mai fericita, Europa e pe crestere economica, lumea in general e pe crestere economica, costurile de indatorare sunt mai mici, sunt multi dispusi sa te imprumute, cu alte cuvinte astazi nu avem o problema majora.Dar va dau scris ca aceasta factura a consumului exagerat de astazi va fi platita pe viitor, pentru ca asa e legea firii, cand consumi fara acoperire, cineva trebuie sa plateasca factura. Si vor plati, mai devreme sau mai tarziu, generatiile urmatoare, acest lucru din punctul meu de vedere este foarte clar si fara echivoc. Cand se duce petrecerea si vine decontul, vor fi suferinte", a aratat Boc.Intrebat daca, in perioada imediat urmatoare, vor fi necesare masuri precum taierea salariilor, el a raspuns: "Nu, nu cred ca vor fi taieri, nu este cazul. Repet: astazi, si Romania, si Europa sunt pe crestere economica, nu se poate vorbi de asa ceva, dar, repet, in viitor, cu siguranta aceasta factura a cresterilor economice bazate doar pe consum se va plati mai devreme sau mai tarziu. Dar deocamdata nu".De asemenea, jurnalistii au dorit sa afle care ar fi primele masuri pe care le-ar lua daca ar fi prim-ministru astazi, iar el a indicat prioritizarea investitiilor, intrucat bani exista, dar nu sunt cheltuiti eficient."Stiti ce-as face? De dimineata pana seara as vorbi de autostrazi, infrastructura, autostrazi, infrastructura. Prima data as face Romania competitiva in infrastructura. In al doilea rand, as face tot ce-mi sta in putinta sa investesc in inovare, in slujbele viitorului.Avem o generatie de talente extraordinare in aceasta tara, este poate cel mai important asset pe care tara il are: talentele si domeniul inovarii. Slujbele viitorului vor veni din inovare, de acolo ne vom atrage cele mai bune investitii si locuri de munca, deci inovare, inovare, inovare in fiecare zi, pentru a tine Romania unde este", recomanda fostul sef al Executivului.Un alt avantaj mare al Romaniei este infrastructura de Internet mai puternica decat in alte tari din UE, pentru ca noi am trecut direct la fibra optica."In al treilea rand, m-ar preocupa calitatea vietii romanilor, in special educatia si sanatatea. Aici sunt lucrurile unde romanii au nevoie de un salt calitativ, pe care sa il resimta in fiecare spital din aceasta tara si in fiecare scoala", a adaugat Boc.Intrebat de unde ar trebui luati acesti bani de investitii, el a afirmat ca totul este despre prioritizarea bugetului."Avem cel mai mare buget din istoria Romaniei, nu am avut niciodata un asemenea buget. Numai ca nu sunt prioritizate investitiile in concordanta cu interesele nationale. Interesul national iti cere sa prioritizezi investitiile si sa finantezi acele investitii care sunt aproape de finalizare, nu deschizi alte 10.000 de investitii, cand ai 2.000 de investitii care sunt aproape de finalizare si acelea se degradeaza, dar incepi altele. Deci in primul rand trebuie sa ai capacitatea si curajul sa faci o prioritizare a investitiilor in aceasta tara", a completat Boc.El si-a amintit ca atunci cand a ajuns premier erau 46.000 de investitii declansate in Romania, unele chiar din perioada comunista, iar primul lucru pe care l-a facut cu Banca Mondiala a fost ierarhizarea lor in functie de utilitate si de gradul de finalizare."Noi am fost fortati sa facem asta, pentru ca nu erau bani, era criza economica. Acum, cand nu ai criza economica si poti mai detasat sa analizezi lucrurile, trebuie sa ne preocupe acele investitii care aduc valoare adaugata pentru toti romanii.Nu vom fi competitivi daca nu ne vom axa sa ne rezolvam problemele de infrastructura, de conectivitate intre provinciile istorice romanesti, de conectivitate intre Romania si Europa. Aceasta nu inseamna doar autostrazi, dar si cale ferata, mobilitate alternativa, care trebuie sa fie o preocupare pentru noi in marile orase.Nu te mai poti baza pe masini in marile orase, ne putem baza pe transport public, pe formele de sharing, pe metroul pe care il deschidem in Cluj, pe tren metropolitan, pe formele alternative de mobilitate pe care Europa le are de zeci de ani si pe care noi acum le invatam", a conchis actualul primar al Clujului.