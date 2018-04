Boc anunta ca are investitori sa faca metrou la Cluj. Replica acida de la PSD

Ziare.

"Avem un buget aprobat care prevede si realizarea unui studiu de prefezabilitate pentru realizarea metroului la Cluj-Napoca. Am fost contactati de reprezentantii unor firme japoneze care au vazut interesul Clujului pentru metrou, le-am spus ca sunt bineveniti pentru o discutie preliminara, asa cum vom purta discutii cu toti cei interesati de a veni pentru realizarea proiectului de metrou.Ne intereseaza acum sa culegem toate datele necesare pentru a realiza cel mai bun caiet de sarcini in vederea realizarii studiului de prefezabilitate, dupa care oricine, din Japonia pana in SUA, poate veni la Cluj sa se implice in acest proiect", a spus Emil Boc, citat de Pro TV.Anuntul sau a fost criticat de Horia Nasra, care sustine ca proiectul metroului nu mai este credibil."In lunile de foc ale anului, din punct de vedere al traficului clujean, septembrie-octombrie, cand copiii incep scoala si studentii revin in Cluj-Napoca, Emil Boc incearca sa linisteasca spiritele aruncand pe piata idea metroului pentru ca apoi, treptat, sa o dilueze cu un tren de suprafata, parteneriate cu CFR sau aducerea japonezilor salvatori.Ideile aruncate haotic pe piata in privinta introducerii metroului il decredibilizeaza ca proiect si ca sustinere comunitara: Introduce metroul in Cluj-Napoca, asa cum a facut#Bufteade Cluj,#Parndorfde Romania sau asa cum a adus#Ikeala Cluj", a scris Horia Nasra pe Facebook. Social-democratul sustine ca proiectul metroului este prezentat "intr-o maniera heirupista de Emil Boc, uneori ca o umbrela de comunicare pentru vreme rea..."."Discutia despre introducerea metroului in Cluj-Napoca nu se poate rezuma doar la municipiu. Executivul primariei a blocat activitatea din asociatia metropolitana si s-a folosit de parteneriatul cu localitatile limitrofe pentru a absorbi un gram de fonduri europene. Limitarea studiului de fezabilitate doar la raza municipiului Cluj-Napoca este o gandrie ingusta si egoista.Introducerea metroului in Cluj-Napoca necesita o discutie aplicata si un parteneriat corect cu comunele limitrofe si prin care va tranzita acest metrou!", a adaugat Nasra.In replica, Boc a spus ca ideea construirii metroului trebuie analizata in timp."Respect si punctul de vedere al celor care spun ca nu este nevoie de metrou la Cluj, Consiliul Local, prin aprobarea in unanimitate a bugetului, a stabilit ca acest lucru este necesar.De data aceasta nu doar la nivel de principii si povesti ci primul pas concret pe care il avem e studiul de prefezabilitate. Studiul de prefezabilitate ne va spune si orizontul de timp si exact de unde pana unde se justifica, care sunt costurile, gurile de intrare si iesire. Dar ca avem nevoie de o solutie alternativa la mobilitatea actuala a Clujului cred ca nu putem nega acest lucru.Axa est-vest e cea mai aglomerata ruta din Romania la acest moment, mai aglomerata decat Bucuresti-Otopeni, nu putem nega acest lucru. Daca vrem sa ne legam la ochi si sa ne facem ca nu vedem acest lucru e ok, si asta este o alternativa. Dar peste 20 de ani cineva ne va intreba de ce nu ne-am gandit cand Clujul se va duce inspre un milion de oameni si ce am facut sa nu ajungem la o blocare totala a orasului", a mai spus edilul, conform Monitorul de Cluj Social democratul a revenit, la randul sau, vineri dimineata, cu precizari pe Facebook."Sustin cu tarie INTRODUCEREA METROULUI in CLUJ-NAPOCA si ZONA METROPOLITANA ca unic proiect serios prin care putem descongestiona traficul!Nu sustin insa minciuna, populismul si demagogia ieftina stimati clujeni, nu tolerez insa minciuna, populismul si demagogia ieftina dragi jurnalisti, cu respectul cuvenit pentru mandatele de primar ale domnului Emil Boc si cel de prim-ministru al Romaniei", a transmis Nasra pe Facebook