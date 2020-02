Boc: CCR si-a depasit atributiile, se amesteca in jocul politic intern. O comparatie cu Germania

Ziare.

Potrivit unei postari facute luni pe pagina sa de Facebook, Emil Boc sustine ca majoritatile politice se verifica si se realizeaza prin vot in Parlament, nu prin declaratii politice."Curtea Constitutionala si-a depasit atributiile si judeca conflicte politice in loc sa solutioneze conflicte juridice de natura constitutionala. Spre deosebire de CCR, Tribunalul Constitutional din Germania nu se amesteca in politica si nu solutioneaza conflicte politice.Prin nominalizarea lui Ludovic Orban de catre presedintele Romaniei ca si premier desemnat nu s-a creat un conflict juridic de natura constitutionala. Nu exista un conflict juridic intre Parlament si presedinte. Presedintele Romaniei, potrivit prerogativelor constitutionale expres mentionate in art 103 alin 1 din Constitutie, a desemnat un candidat la functia de prim-ministru. Majoritatile politice se verifica si se realizeaza prin vot in Parlament, nu prin declaratii politice", a scris Boc.Pe de alta parte, fostul premier sustine ca nu ne aflam intr-un blocaj constitutional, Parlamentul fiind obligat sa dea un vot pozitiv sau negativ programului si listei Guvernului."Suntem intr-un conflict politic determinat de boicotarea de catre PSD a votului in Parlament cu privire la Guvern. Situatia conflictuala poate fi inlaturata imediat prin derularea in Parlament a sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului cu privire la votul de incredere asupra Guvernului.Curtea si aici greseste fundamental in conditiile in care Parlamentul acorda sau nu votul de incredere programului de guvernare si listei membrilor Guvernului, nu premierului desemnat", a explicat fostul premier.Emil Boc considera ca este un precedent extrem de periculos atunci cand "gardianul Constitutiei" intr-un stat de drept, cum este Curtea Constitutionala, isi depaseste atributiile, incalca Legea fundamentala si se amesteca partinitor in jocul politic."Conflictele politice, in orice democratie, se solutioneaza prin mijloace politice. Pana la urma, actorii politici raspund in fata electoratului pentru actiunile sau inactiunile lor, nu persoanele numite de catre actorii politici", a mentionat Boc.Acesta a dat exemplul Germaniei, unde, potrivit Constitutiei acestei tari, se poate ajunge la alegeri anticipate daca o motiune de incredere solicitata de catre cancelarul federal este respinsa de catre majoritatea membrilor din Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului Germaniei."In aceste conditii, presedintele Germaniei, la propunerea cancelarului, poate dizolva Bundestagul si provoca alegeri anticipate. In anul 2005, cancelarul Schroder, care a dorit in mod explicit organizarea de alegeri anticipate in Germania, a solicitat un vot de incredere Bundestagului si a cerut in mod expres parlamentarilor din propriul partid sa nu sustina motiunea de incredere pentru ca aceasta sa fie respinsa si, in consecinta, sa se intruneasca acea conditie constitutionala pentru a se putea ajunge la alegeri anticipate.In consecinta, motiunea de incredere solicitata de cancelar a fost respinsa, cu sprijinul parlamentarilor din partidul cancelarului", a precizat Emil Boc.Potrivit acestuia, membrii opozitiei germane din Bundestag au atacat la Tribunalul Constitutional decizia Bundestagului de respingere a motiunii de incredere spunand ca, in mod deliberat, cancelarul a utilizat prevederea constitutionala pentru a se ajunge la alegeri anticipate, contrar spiritului si textului Constitutiei Germaniei."Tribunalul Constitutional din Germania a respins sesizarea Opozitiei si a considerat ca nu este de competenta ei sa judece conflictele politice. Textul Constitutiei, spune Tribunalul Constitutional din Germania, a fost respectat. In Romania, intr-o situatie politica asemanatoare ca problematica cu cea din Germania anului 2005, CCR sfideaza textul Constitutiei noastre, isi abandoneaza rolul de gardian al Constitutiei si se amesteca in jocul politic intern, fapt absolut inacceptabil intr-o democratie", a conchis Emil Boc. Curtea Constitutionala a stabilit, luni, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Presedintie si Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban in functia de premier de catre seful statului Klaus Iohannis.