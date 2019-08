Boc vrea sa le dea clujenilor bani sa-si angajeze bone. Conditiile de eligibilitate

Ziare.

com

Primarul Emil Boc a explicat ca este cerere mare de locuri in crese, iar construirea de noi unitati nu este suficienta. Astfel ca propune acordarea de sprijin financiar pentru plata bonelor."Acest sprijin financiar va fi acordat in baza unei metodologii care sa stabileasca in mod clar conditiile de eligibilitate si criteriile sociale in functie de care acest ajutor se poate obtine, pentru a asigura suportul necesar pentru ingrijirea, cresterea, formarea, dezvoltarea si educarea copiilor.Propunerea supusa consultarii include ca persoane eligibile pentru acordarea ajutorului pentru plata bonelor urmatoarele categorii de persoane, ale caror- parintii/parintele singur al copilului la care acesta locuieste in mod statornic;- reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieste in mod statornic", a scris edilul pe contul sau de Facebook Boc mai noteaza ca aceasta practica este deja existenta in alte orase europene."Proiectul reprezinta o forma de respect pentru cetatenii care aleg sa isi intemeieze o familie in Cluj-Napoca.Dupa incheierea consultarii publice si primirea avizului pe care Primaria Cluj-Napoca l-a solicitat pentru proiect Curtii de Conturi, proiectul va putea fi propus Consiliului Local spre aprobare.Metodologia aflata in consultare publica, regulamentul si proiectul de Hotarare de Consiliu Local propus sunt publicate pe website-ul primariei: https://primariaclujnapoca.ro/.../metodologia-de-acordare-a-.../ Etapa consultarii publice are loc in perioada 20 august - 4 septembrie", se mai arata in postare.A.D.