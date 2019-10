Cel mai batran student de la Universitatea Varstei a 3-a din Cluj are 93 de ani. Emil Boc a predat primul curs (Galerie foto)

Ziare.

Primarul Clujului, care este si conferentiar universitar la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB), le-a transmis varstnicilor ca democratia este ca mersul pe bicicleta, trebuie exersata in fiecare zi pentru a o putea mentine si a o putea apara."Fara studenti, nicio universitate nu poate exista si le-am multumit seniorilor Clujului ca au optat pentru aceasta 'Universitate a Varstei a 3-a', fiind pentru mine este o onoare si o placere sa fiu la cursul inaugural. Le-am transmis cursantilor ca democratia este ca mersul pe bicicleta, trebuie exersata in fiecare zi pentru a o putea mentine si a o putea apara.Le-am spus, de asemenea, ca democratia nu este perfecta, asa cum spunea Churchill, fiind cea mai proasta forma de guvernamant cu exceptia tuturor celorlalte, iar pentru a apara libertatea, egalitatea, dreptatea si viata noastra, trebuie sa aparam principille democratiei.Democratia nu este in ADN-ul fiintei umane, iar pentru democratie avem nevoie de o societate civila puternica, astfel incat guvernantii sa stie ca, in mainile lor, Constitutia nu este o simpla bariera de hartie", a spus Boc.Decanul de varsta al studentilor prezenti, Emil Tataru, care are aproape 93 de ani, a spus ca in oras s-au facut foarte multe lucruri pentru varstnici, iar o astfel de universitate le este foarte utila acestora.Prorectorul cu cercetarea al UBB, Daniel David, a declarat la randul sau ca astfel de activitati, cum este Universiatea varstei a 3-a, contribuie la cresterea calitatii vietii."La UBB, inca de acum 100 de ani, profesorii mergeau prin Transilvaia si tineau conferinte despre ultimele noutati aparute in domeniile stiintei", a declarat David."Universitatea Varstei a 3-a" este un proiect care se adreseaza varstnicilor si doreste sa contribuie la formarea continua, incluziunea si mentinerea activitatii acestora.Pentru anul 2019-2020 proiectul este organizat de catre Directia de Asistenta Sociala si Medicala a Primariei Cluj-Napoca, in parteneriat cu Asociatia EduNation si Fundatia UBB, iar beneficiari vor fi 80 de seniori de la doua centre de zi pentru varstnici din municipiu care s-au inscris in acest proiect.Varstnicii vor participa la cursuri gratuite de o ora si jumatate de psihologie, sanatare, administratie publica sau drept, care se vor organiza in cele doua centre de zi, in doua module, de cate 7 saptamani.La final, cursantii vor primi diplome de absolvire a "Universitatii Varstei a 3-a".