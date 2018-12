Cluj: Boc anunta asocierea cu 7 comune pentru trenul metropolitan, care va fi integrat cu metroul

Ziare.

com

Emil Boc a declarat, miercuri, in sedinta Consiliului Local Cluj-Napoca, in care s-a aprobat acordul de asociere, ca trenul metropolitan va fi integrat cu viitorul metrou din municipiu."S-a aprobat acordul de asociere pentru realizarea, in parteneriat cu comune limitrofe municipiului Cluj-Napoca, a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si de impact de mediu pentru introducerea trenului metropolitan pe traseul Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida.Trenul metropolitan este un proiect integrat cu metroul din interiorul municipiului Cluj-Napoca, astfel incat in afara orasului sa avem un tren de suprafata, in interior sa avem metrou, iar dupa ce iese din Cluj sa-l conectam cu linia de cale ferata existenta, pentru dezvoltarea culoarului de nord al orasului. Ne propunem ca in ianuarie 2019 sa scoatem la licitatie studiile de prefazabilitate si fezabilitate, pentru a putea obtine chiar din acest exercitiu financiar bani europeni pentru tren", a spus Boc.Potrivit acestuia, principalul avantaj al trenului urban este independenta fata de reteaua de strazi, timpii de deplasare mai redusi si posibilitatea deplasarii dupa un orar."Viitorul se pregateste acum, daca nu ne preocupa soarta viitorului Clujul vom ajunge peste cativa ani in imposibilitatea de a mai continua dezvoltarea si asigurarea unei mobilitati urbane de calitate in municipiu. Coroborat cu centura metropolitana se impune si proiectul trenului metropolitan care da o sansa de modernizare si dezvoltare si pentru partea de mobilitate si pentru cea de crestere economica a intregii zone si ajuta si la o dezvoltare durabila a transportului din zona municipiului Cluj-Napoca, prin reducerea numarului de masini si a poluarii. Neimplementarea unui astfel de transport va avea un impact negativ puternic, materializat prin cresterea, in continuare, a traficului rutier in Cluj-Napoca, aspect care va duce la congestii, la cresterea emisiilor de noxe, a zgomotului", a subliniat edilul Clujului.Emil Boc a precizat ca din analizele preliminare sunt sanse mari ca aceste cheltuieli cu realizarea studiilor plus cele privind achizitia de material rulant si altor echipamente necesare trenului metropolitan sa fie achizitionate inclusiv din fonduri europene.O discutie pe marginea trenului metropolitan a fost purtata recent la Cluj-Napoca de Emil Boc si comisarul european pentru dezvoltare regionala, Corina Cretu.